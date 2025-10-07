Ограничения для российских дипломатов

Ограничения предлагается включить в 19-й пакет антироссийских санкций. Инициативу выдвинула Чехия. Российских дипломатов, работающих в столицах ЕС, обяжут информировать правительства других стран о планируемых поездках до пересечения границ принимающей страны. Против этой идеи выступала Венгрия, но она сняла свое вето, рассказали два источника FT, осведомленные о ходе переговоров.

Глава чешского МИД Ян Липавский в комментарии FT заявил, что Евросоюз должен «строго соблюдать принцип взаимности при выдаче краткосрочных дипломатических виз в соответствии с Венской конвенцией». «Для России не существует Шенгена, поэтому не имеет смысла, чтобы российский дипломат, аккредитованный в Испании, мог приезжать в Прагу, когда ему заблагорассудится», — сказал он.

По данным европейских разведслужб, «российские шпионы» выдают себя за дипломатов и часто «управляют активами или операциями» за пределами стран пребывания, чтобы скрыться от наблюдения. «Они командированы в одно место, а работают в другом. Разведслужбы принимающей страны знают, чем они занимаются, но если они пересекают границу, этой стране становится сложнее за ними следить», — заявил высокопоставленный дипломат ЕС.

Германия стала первой страной, заявившей, что считает Россию виновной в запуске беспилотников вблизи европейских аэропортов. Власти Германии заявляют, что цель подобных акций — шпионаж и дестабилизация обстановки.