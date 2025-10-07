Израиль «защищает Америку» от Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль защищает Америку от ядерных ракет Ирана. Об этом он сказал в интервью американскому публицисту Бену Шапиро, которое было опубликовано накануне второй годовщины нападения боевиков ХАМАС на Израиль.

По словам Нетаньяху, Тегеран разрабатывает ракеты дальностью 8000 км. «Добавьте еще 3000 и под прицелом окажутся Нью-Йорк, Вашингтон, Бостон, Майами и даже Мар-а-Лаго (частная резиденция президента США Дональда Трампа)», – отметил израильский премьер.

Нетаньяху сказал, что Израиль «с помощью Трампа» ликвидировал программу иранских межконтинентальных ядерных ракет, а потому «фактически защищает Америку».

Говоря о войне в Газе, Нетаньяху отметил, что «ХАМАС еще не уничтожен, но мы к этому придем. Невозможно «завершить» и оставить ХАМАС у власти, с ракетами, направленными на нас». Нетаньяху отметил, что главная цель Израиля – освобождение заложников, которые остаются в плену у ХАМАС. В настоящее время официальное число похищенных ХАМАС израильтян составляет 48 человек. «Двадцать из них живы», - отметил Нетаньяху.