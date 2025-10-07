Макрон «хромает», Франция качается, Брюссель напрягается

Отставка премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню загнала президента Эммануэля Макрона в угол – ему, вероятно, придется распустить парламент, что может усилить позиции крайне правых. Об этом пишет The New York Times (NYT).

«Макрон, похоже, загнан в угол, по крайней мере, если Лекорню не справится со своей последней отчаянной задачей (имеется в виду поручение Макрона провести переговоры с политическими партиями). Он может распустить парламент, что, вероятно, приведет к росту поддержки [крайне правой партии «Национальное объединение» Марин] Ле Пен на следующих выборах», – пишет издание.

По оценке NYT, политический кризис во Франции перерос в конституционный. Как отмечает газета, на протяжении десятилетий Пятая республика функционировала либо при устойчивом парламентском большинстве, поддерживающем президента, либо при оппозиционном большинстве, оформленном в рамках института «сожительства». Однако в настоящее время, указывает газета, Национальная ассамблея (нижняя палата парламента) фактически разделена на три сопоставимые по силе блока: правые националисты во главе с Марин Ле Пен, левые и ультралевые, наиболее заметным представителем которых является лидер «Неподчинившейся Франции» Жан-Люк Меланшон, а также центристская коалиция, формально поддерживающая президента, но, по мнению издания, демонстрирующая признаки снижения лояльности. В этих условиях, подчеркивает The New York Times, в стране за менее чем два года сменилось пять составов правительства, а политическая система оказалась в состоянии дестабилизации.

В свою очередь европейское издание Politico отмечает, что политическая нестабильность во Франции может привести к ослаблению ЕС и ухудшению экономической ситуации в еврозоне.

«Франция слишком велика, чтобы потерпеть крах, поэтому эта бесконечная нестабильность ставит под угрозу всю еврозону. Сегодня это главная тема для разговоров», – заявил изданию неназванный европейский дипломат. Другой чиновник из страны ЕС указал, что «экономика еврозоны и без того вызывает много опасений».

В Брюсселе ряд дипломатов выразили мнение, что позиции президента Франции Эммануэля Макрона в Европейском союзе ослабевают, а сам он начинает восприниматься как «хромая утка».

При этом, как отмечают источники в европейских структурах, возможное проведение досрочных выборов во Франции способно осложнить согласование долгосрочного бюджета ЕС, который должен быть утвержден до общеевропейских выборов, намеченных на 2027 год. Победа оппозиционных сил во Франции, по оценке одного из высокопоставленных европейских чиновников, может затормозить или даже заблокировать обсуждение бюджетных параметров.

Кроме того, политическая нестабильность во Франции может отразиться на ряде международных инициатив, включая проекты с участием Германии и Великобритании, такие как «коалиция желающих». Представитель одной из стран еврозоны отметил, что «в условиях сохраняющейся напряженности в сфере безопасности отсутствие внутренней стабильности во Франции – одной из ключевых стран ЕС – воспринимается как тревожный сигнал».

Между тем в самой Франции отставка премьер-министра Себастьяна Лекорню не вызвала серьезной обеспокоенности в административных кругах. По словам источников в экономическом блоке правительства, несмотря на сложную политическую обстановку, «пилот в кабине остается», и ключевые направления управления сохраняются под контролем.