Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

В Венесуэле готовился теракт в посольстве США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о подготовке правыми экстремистами «операции» с установкой взрывного устройства в посольстве США в Каракасе.

«Группа экстремистов и террористов планировала заложить взрывчатку в посольстве США…, провести типичную провокационную операцию, чтобы обвинить боливарианское правительство и приступить к эскалации конфликта», - сообщил президент в программе «С Мадуро плюс» телеканала Venezolana de Television.

Мадуро напомнил, что уполномоченный по диалогу и миру, спикер венесуэльского парламента Хорхе Родригес уведомил американскую администрацию о планах нападения на посольство США в Каракасе. Он также предоставил информацию «о лицах, причастных к террористической деятельности», которые объявлены в розыск.

Мадуро сообщил, что венесуэльские власти усилили меры безопасности вокруг территории диппредставительства США. «Несмотря на разногласия между нашими странами, мы строго соблюдаем принципы международного права и уважаем дипломатические институты», - заявил Мадуро.

Во вторник стало известно, что президент США Дональд Трамп отказался от попыток достичь соглашения с Венесуэлой и поручил прекратить все усилия по дипломатическому урегулированию отношений. По данным газеты The New York Times со ссылкой на американских чиновников, специальный посланник Трампа Ричард Гренелл вел переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и другими высокопоставленными венесуэльскими чиновниками. Но во время встречи с высшим военным руководством в четверг, 2 октября, Трамп позвонил Гренеллу и приказал прекратить все дипломатические контакты, в том числе переговоры с Мадуро, сказали источники.

