Сколько Америка потратила на Израиль за два года войны?

Согласно новому исследованию проекта Costs of War при Университете Брауна, с 7 октября 2023 года — после начала операции «Железные мечи» (военная операция Израиля в секторе Газа в ответ на нападение ХАМАС) — США предоставили Израилю военную помощь на сумму не менее $21,7 млрд, сообщает Associated Press.

В первый год войны объем американской помощи составил $17,9 млрд, во второй — около $3,8 млрд. Часть поставок уже выполнена, остальное поступит по контрактам в ближайшие годы, говорится в отчете.

Кроме того, авторы исследования оценивают дополнительные расходы США на военное присутствие и операции на Ближнем Востоке за два года в $9,65–12 млрд.

Госдеп, Пентагон и Белый дом отказались комментировать публикацию.