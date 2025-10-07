ХАМАС срывает обмен заложниками

USD 1.7000
Палестинское движение ХАМАС на возобновившихся консультациях по урегулированию ситуации в секторе Газа потребовало от Израиля прекратить огонь и вывести войска из жилых районов анклава в качестве предварительного условия для начала обмена удерживаемых заложников. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

По данным источников, близких к одной из делегаций посредников, в ходе первого раунда непрямых переговоров движение выдвинуло ряд требований, включая установление режима прекращения огня, отвод израильских войск с ключевых направлений в секторе Газа и вывод армейских подразделений из жилых районов до начала процесса освобождения заложников.

Согласно информации агентства Maan, ХАМАС продолжает настаивать на включении в списки палестинцев, подлежащих освобождению в рамках обмена, шестерых своих сторонников, отбывающих длительные и пожизненные сроки в израильских тюрьмах. По оценке агентства, это одно из самых сложных требований переговорного процесса, которое может значительно осложнить достижение всеобъемлющего соглашения.

Между тем в египетском курортном городе Шарм-эш-Шейхе завершился первый день нового раунда консультаций, посвященных прекращению огня в секторе Газа. Как передает телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария», переговоры проходили в конструктивной атмосфере. Ожидается, что они продолжатся во вторник.

Ранее президент США Дональд Трамп, предложивший план урегулирования конфликта в секторе Газа, заявил, что диалог в Шарм-эш-Шейхе проходит «очень хорошо», а ХАМАС демонстрирует готовность к соглашению по ключевым вопросам. Он также выразил уверенность в том, что посредникам удастся убедить стороны достичь взаимоприемлемого компромисса.

