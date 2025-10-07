Смертельная авария на трассе Баку – Губа

Главное управление Государственной дорожной полиции МВД распространило кадры серьезного ДТП, произошедшего на трассе Баку – Губа вследствие превышения скорости.
Как сообщили в ведомстве, 6 октября около 12:45 на 136-м километре автодороги Баку – Губа произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие. По предварительной версии, водитель автомобиля марки Mercedes, двигаясь на высокой скорости, нарушил правила маневрирования, в результате чего потерял управление. Машина съехала с дороги и врезалась в дерево.
Водитель скончался на месте, пассажир получил травмы. По факту происшествия проводится расследование.
