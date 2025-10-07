USD 1.7000
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

Смертельная авария на трассе Баку – Губа

Главное управление Государственной дорожной полиции МВД распространило кадры серьезного ДТП, произошедшего на трассе Баку – Губа вследствие превышения скорости.

Как сообщили в ведомстве, 6 октября около 12:45 на 136-м километре автодороги Баку – Губа произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие. По предварительной версии, водитель автомобиля марки Mercedes, двигаясь на высокой скорости, нарушил правила маневрирования, в результате чего потерял управление. Машина съехала с дороги и врезалась в дерево.

Водитель скончался на месте, пассажир получил травмы. По факту происшествия проводится расследование.

Инновации русских на войне: мотоциклы, вездеходы и электромобили
Инновации русских на войне: мотоциклы, вездеходы и электромобили
Имамоглу – битая карта. В схватку вступает Озель
Имамоглу – битая карта. В схватку вступает Озель наша корреспонденция
Германия в топ-5 торговых партнеров Азербайджана
Германия в топ-5 торговых партнеров Азербайджана
Индия с Грецией хотят сдержать Турцию с Азербайджаном
Индия с Грецией хотят сдержать Турцию с Азербайджаном новая геополитика; все еще актуально
Байрамов: «Маршрут Трампа» откроет новые возможности для региона
Байрамов: «Маршрут Трампа» откроет новые возможности для региона фото; обновлено 10:31
Варданян продал свою долю в российском проекте
Варданян продал свою долю в российском проекте
Трамп прекращает все переговоры с Мадуро
Трамп прекращает все переговоры с Мадуро что дальше?
Шквал критики в адрес Меркель после заявления о Путине
Шквал критики в адрес Меркель после заявления о Путине
Орбан опять набросился на Зеленского
Орбан опять набросился на Зеленского
Трамп о «сильном мужчине» Эрдогане
Трамп о «сильном мужчине» Эрдогане
В Белгороде летают ракеты: город без электричества
В Белгороде летают ракеты: город без электричества ВИДЕО
