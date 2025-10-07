USD 1.7000
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

Германия в топ-5 торговых партнеров Азербайджана

11:18

Объем германских инвестиций в экономику Азербайджана превысил $900 млн по состоянию на 1 октября. Об этом сообщил заместитель министра экономики АР Самед Баширли.

«Наши деловые связи значительны и расширяются. По состоянию на 1 октября в Азербайджане активно работают 199 немецких компаний. Объем немецких инвестиций в Азербайджан превысил $900 млн, из которых почти 94% пришлись на ненефтяной сектор. За тот же период инвестиции Азербайджана в Германию превысили $600 млн», – сказал Баширли, выступая на Германо-азербайджанской конференции по экспортному финансированию 2025 на тему «Инновации и технологии на стыке финансов».

Он также отметил, что товарооборот между странами в январе-августе этого года превысил $1 млрд, что позволило Германии войти в пятерку крупнейших торговых партнеров Азербайджана.

 

Посол ФРГ в Азербайджане Ральф Хорлеманн

Посол ФРГ в Азербайджане Ральф Хорлеманн отметил, что в последнее время отношения между ЕС и Азербайджаном получили новый импульс развития.

«Происходит множество взаимных визитов из Брюсселя в Баку и из Баку в Брюссель. Это хороший знак, ведь ЕС является крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Азербайджана и демонстрирует готовность активно участвовать в развитии региона», – сказал он.

Он также акцентировал внимание на заметном оживлении экономических и торговых связей между Берлином и Баку.

«Недавно была подписана дорожная карта, обозначающая перспективные направления сотрудничества, а также мы видим конкретные шаги со стороны немецких компаний. Например, соглашение между SEFE и SOCAR в газовой сфере или интерес крупного немецкого производителя грузовиков и автобусов MAN, который рассматривает возможность организации производства или сборки электрических автобусов в Азербайджане», – указал дипломат.

Кроме того, продолжил он, германская сторона ожидает дальнейшего расширения сотрудничества с республикой в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

«Многие годы обсуждается потенциал этого направления и, как мне кажется, настало время превратить его в реальные проекты», – отметил Хорлеманн, добавив, что бизнес и власти ФРГ готовы активно участвовать в этом процессе.

Имамоглу – битая карта. В схватку вступает Озель
Имамоглу – битая карта. В схватку вступает Озель наша корреспонденция
6 октября 2025, 23:14 4067
Индия с Грецией хотят сдержать Турцию с Азербайджаном
Индия с Грецией хотят сдержать Турцию с Азербайджаном новая геополитика; все еще актуально
6 октября 2025, 21:00 4988
Байрамов: «Маршрут Трампа» откроет новые возможности для региона
Байрамов: «Маршрут Трампа» откроет новые возможности для региона фото; обновлено 10:31
10:31 845
Варданян продал свою долю в российском проекте
Варданян продал свою долю в российском проекте
10:10 1772
Трамп прекращает все переговоры с Мадуро
Трамп прекращает все переговоры с Мадуро что дальше?
08:43 1508
Шквал критики в адрес Меркель после заявления о Путине
Шквал критики в адрес Меркель после заявления о Путине
01:54 7367
Орбан опять набросился на Зеленского
Орбан опять набросился на Зеленского
01:46 4986
Трамп о «сильном мужчине» Эрдогане
Трамп о «сильном мужчине» Эрдогане
01:37 3763
В Белгороде летают ракеты: город без электричества
В Белгороде летают ракеты: город без электричества ВИДЕО
00:22 4183

