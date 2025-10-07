Инновации русских на войне: мотоциклы, вездеходы и электромобили

На Покровском направлении российские войска атакуют, используя гражданские транспортные средства, мотоциклы, вездеходы и электромобили, а на Лиманском внедряют инновации на поле боя, сообщает Институт изучения войны (ISW).

На Лиманском направлении российские войска применяют танки, мотоциклы с радиоэлектронными средствами и накапливают личный состав, используя неблагоприятные погодные условия для ограничения действий украинских беспилотников. Украинское подразделение уничтожило несколько танков и бронетехнику, однако РФ захватила Новое Шахово, Дорожное, удерживает позиции в Ивановке и снова вошла в Золотой Колодец.

6 октября российские войска продолжили ограниченные наступательные операции на севере Харьковской и Боровском направлениях, однако значимого прогресса не достигли. Украинские войска недавно продвинулись на севере Сумской области и на Лиманском направлении, удерживая позиции.

На Купянском направлении российские силы ведут небольшие пехотные атаки с нескольких направлений, пытаясь отвлечь украинскую разведку.

На Покровском направлении российские группы по два-три человека атакуют с применением волоконно-оптических дронов и гражданской техники, пытаясь создать численное преимущество, но бронетехнику не используют.