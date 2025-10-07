Нобелевский лауреат узнал о премии в глуши

USD 1.7000
обновлено 22:46
7 октября 2025, 22:46 2748

Нобелевскому комитету удалось установить связь с американским лауреатом премии по медицине и физиологии Фредом Рамсделлом спустя сутки после начала его похода без телефона, сообщает Reuters.

Во время возвращения в отель Рамсделл с женой остановились, чтобы починить автомобиль. В этот момент супруга включила мобильный телефон и обнаружила поступившие сообщения.

«Они все еще были в дикой природе, а там полно медведей гризли, поэтому [ученый] очень встревожился, когда она закричала. К счастью, это была Нобелевская премия. Он был очень счастлив, ликовал и совсем не ожидал получить премию», — рассказал агентству генеральный секретарь Нобелевской ассамблеи Томас Перлман. 

* * * 12:17

Нобелевский комитет не смог связаться с одним из трех лауреатов премии по физиологии и медицине 2025 года, Фредом Рамсделлом, который «ведет лучшую жизнь вдали от цивилизации», отказавшись от гаджетов. Об этом агентству AFP рассказал соучредитель лаборатории Sonoma Biotherapeutics и друг Рамсделла Джеффри Блюстоун.

Лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине были названы 6 октября. Рамсделл получил награду совместно с Мэри Э.Брункоу и Шимоном Сакагучи. Однако Нобелевскому комитету не удалось связаться с Рамсделлом и сообщить о награде, так как американский иммунолог сейчас путешествует по США и практикует «цифровую детоксикацию», отказавшись от гаджетов.

«Я сам пытался с ним связаться. Думаю, он сейчас где-то в глуши Айдахо», — рассказал Блюстоун агентству AFP.

Нобелевский комитет также столкнулся с трудностями при попытке связаться с Мэри Э.Брункоу, которая проживает на западном побережье США и находится в часовом поясе, отстающем от Стокгольма на девять часов.

В этом году Нобелевская премия по физиологии и медицине была присуждена за фундаментальные открытия в области периферической иммунной толерантности. Лауреаты выявили ключевых защитников иммунной системы – регуляторные Т-клетки, предотвращающие атаки иммунных клеток на собственные ткани организма.

Во вторник Нобелевский комитет объявит обладателей премии по физике, 8 октября – по химии, 9 октября – по литературе, а 10 октября станет известен лауреат Нобелевской премии мира. Премия памяти Альфреда Нобеля по экономике будет присуждена 13 октября.

