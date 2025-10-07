Тунберг ответила Трампу

Шведская экоактивистка Грета Тунберг ответила президенту США Дональду Трампу на совет обратиться к специалисту из-за проблем с гневом и предположила, что он тоже с ними сталкивается.
«Я была бы рада получить любые имеющиеся у вас рекомендации для борьбы с так называемыми «проблемами с управлением гневом», поскольку, судя по вашему впечатляющему послужному списку, вы, похоже, тоже страдаете от них», – написала Тунберг в соцсетях.
*** 12:27
Президент США Дональд Трамп назвал шведскую активистку Грету Тунберг «злой и сумасшедшей». Так он прокомментировал журналистам вопрос о депортации активистки из Израиля.
По словам главы Белого дома, Грета Тунберг «больше не занимается окружающей средой».
«Она проказница, у нее проблемы с управлением гневом. Думаю, ей стоит обратиться к врачу», — заявил президент США.
Отметим, что ранее Грету Тунберг в составе команды активистов на судах флотилии «Сумуд» («Флотилия свободы») задержали израильские военнослужащие. Суда направлялись в Газу с целью прорвать морскую блокаду и доставить жителям гуманитарную помощь. Активистов доставили в израильский порт, а после депортировали. Большую часть депортированных доставили в Грецию, откуда можно вылететь в свои государства.