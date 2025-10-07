Тунберг ответила Трампу

Шведская экоактивистка Грета Тунберг ответила президенту США Дональду Трампу на совет обратиться к специалисту из-за проблем с гневом и предположила, что он тоже с ними сталкивается.

«Я была бы рада получить любые имеющиеся у вас рекомендации для борьбы с так называемыми «проблемами с управлением гневом», поскольку, судя по вашему впечатляющему послужному списку, вы, похоже, тоже страдаете от них», – написала Тунберг в соцсетях.