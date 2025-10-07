USD 1.7000
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Новость дня
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

Тунберг ответила Трампу

обновлено 14:58
14:58 1745

Шведская экоактивистка Грета Тунберг ответила президенту США Дональду Трампу на совет обратиться к специалисту из-за проблем с гневом и предположила, что он тоже с ними сталкивается.

«Я была бы рада получить любые имеющиеся у вас рекомендации для борьбы с так называемыми «проблемами с управлением гневом», поскольку, судя по вашему впечатляющему послужному списку, вы, похоже, тоже страдаете от них», – написала Тунберг в соцсетях.

*** 12:27

Президент США Дональд Трамп назвал шведскую активистку Грету Тунберг «злой и сумасшедшей». Так он прокомментировал журналистам вопрос о депортации активистки из Израиля.

По словам главы Белого дома, Грета Тунберг «больше не занимается окружающей средой».

«Она проказница, у нее проблемы с управлением гневом. Думаю, ей стоит обратиться к врачу», — заявил президент США.

Отметим, что ранее Грету Тунберг в составе команды активистов на судах флотилии «Сумуд» («Флотилия свободы») задержали израильские военнослужащие. Суда направлялись в Газу с целью прорвать морскую блокаду и доставить жителям гуманитарную помощь. Активистов доставили в израильский порт, а после депортировали. Большую часть депортированных доставили в Грецию, откуда можно вылететь в свои государства. 

В Израиле вспоминают жертв 7 октября
В Израиле вспоминают жертв 7 октября
15:08 133
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз горячая тема
6 октября 2025, 23:00 4550
Украинцы зачистили Сичневое от россиян
Украинцы зачистили Сичневое от россиян видео
14:10 1243
Заявления Ильхама Алиева на саммите лидеров тюркских стран
Заявления Ильхама Алиева на саммите лидеров тюркских стран фото; видео; обновлено 13:51
13:51 3084
Азербайджан цементирует тюркский союз экономикой
Азербайджан цементирует тюркский союз экономикой главная тема; все еще актуально
6 октября 2025, 21:32 5652
Нефтяной терминал в Крыму горит уже второй день
Нефтяной терминал в Крыму горит уже второй день фото
13:07 1716
Мир сшивают снизу: из боли, памяти и молчания
Мир сшивают снизу: из боли, памяти и молчания статуэтка Трампа и борьба Навального
6 октября 2025, 21:16 3017
Трамп «почти принял решение»
Трамп «почти принял решение»
08:57 6050
Эрдоган прилетел в Габалу
Эрдоган прилетел в Габалу фото
12:35 2273
Прокуратура о зверском нападении на Ламию Ганбаеву
Прокуратура о зверском нападении на Ламию Ганбаеву
12:08 2845
30-е золото Азербайджана на Играх СНГ
30-е золото Азербайджана на Играх СНГ
11:59 1064

