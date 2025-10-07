Заявления Ильхама Алиева на саммите лидеров тюркских стран

«На фоне современных геополитических вызовов и вызовов безопасности, с которыми сталкивается мир, крайне важно, чтобы тюркские государства в соответствии с принятой на неформальном саммите в Шуше в прошлом году Карабах ской декларацией и темой сегодняшнего саммита - «Региональный мир и безопасность» выступали в качестве единого центра силы », - сказал президент Алиев.

Глава государства назвал факторы, превращающие ОТГ в важного актора на мировой арене: «Внутриполитическая и экономическая стабильность, важное геостратегическое положение, позитивная демографическая ситуация и молодое население, большие возможности в транспортно-логистической сфере, природные ресурсы, а также растущий потенциал в военной и военно-технической областях делают ОТГ важным актором на мировой арене».

Сегодня Организация тюркских государств – это не просто платформа для сотрудничества, она формируется как один из серьезных геополитических центров. Наши общие исторические и этнические корни, единые национально-духовные ценности объединяют нас как одну семью. Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев , выступая на 12-м саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

В своем выступлении Ильхам Алиев предложил провести совместные военные учения государств-членов ОТГ: «Учитывая широкое сотрудничество наших стран в военной, оборонной сферах и в области безопасности, предлагаем провести в 2026 году в Азербайджане совместные военные учения государств-членов Организации тюркских государств».

Говоря о парафировании мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне, глава государства сказал, что это превратит Южный Кавказ в пространство мира. Президент Ильхам Алиев напомнил, что в соответствии с совместным обращением о закрытии Минской группы ОБСЕ и связанных с ней структур, сделанным в рамках Вашингтонского саммита, эти пережитки прошлого конфликта также были ликвидированы решением ОБСЕ от 1 сентября.

Еще одним важным итогом Вашингтонского саммита стало открытие Зангезурского коридора, сказал Ильхам Алиев. «Зангезурский коридор имеет большое значение в качестве новой транспортной артерии и второго маршрута как в рамках Среднего коридора, так и коридора Север-Юг», - подчеркнул глава государства.

Ильхам Алиев в своем выступлении подчеркнул, что работа, проводимая в целях использования потенциала тюркского мира в транспортном, коммуникационном, транзитном и других направлениях, привела к реализации проектов мирового значения, и что Азербайджан является активным участником транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг.

«Азербайджан реализовал много важных инвестиционных проектов со странами-членами ОТГ. На сегодняшний день в экономику братских стран инвестировано более 20 млрд долларов США. Основная часть этих инвестиций приходится на экономику Турции», - сказал Ильхам Алиев.

Президент отметил: «Наряду с этим Азербайджан создал совместные инвестиционные фонды с Узбекистаном, Казахстаном и Кыргызстаном, посредством которых будут реализованы многие проекты».

«Азербайджан также привлекает значительные инвестиции в возобновляемые источники энергии, такие как солнечная, ветровая и гидроэнергия. К 2030 году около 40 процентов производимой нами энергии будет обеспечиваться за счет возобновляемых источников. В настоящее время мы работаем над созданием зеленого энергетического коридора Центральная Азия - Азербайджан - Турция – Европа», - добавил глава государства.