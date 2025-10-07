USD 1.7000
EUR 1.9886
RUB 2.0473
Подписаться на уведомления
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Новость дня
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

Заявления Ильхама Алиева на саммите лидеров тюркских стран

фото; видео; обновлено 13:51
13:51 3086

Сегодня Организация тюркских государств – это не просто платформа для сотрудничества, она формируется как один из серьезных геополитических центров. Наши общие исторические и этнические корни, единые национально-духовные ценности объединяют нас как одну семью. Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 12-м саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

Глава государства назвал факторы, превращающие ОТГ в важного актора на мировой арене: «Внутриполитическая и экономическая стабильность, важное геостратегическое положение, позитивная демографическая ситуация и молодое население, большие возможности в транспортно-логистической сфере, природные ресурсы, а также растущий потенциал в военной и военно-технической областях делают ОТГ важным актором на мировой арене».

«На фоне современных геополитических вызовов и вызовов безопасности, с которыми сталкивается мир, крайне важно, чтобы тюркские государства в соответствии с принятой на неформальном саммите в Шуше в прошлом году Карабахской декларацией и темой сегодняшнего саммита - «Региональный мир и безопасность» выступали в качестве единого центра силы», - сказал президент Алиев.

В своем выступлении Ильхам Алиев предложил провести совместные военные учения государств-членов ОТГ: «Учитывая широкое сотрудничество наших стран в военной, оборонной сферах и в области безопасности, предлагаем провести в 2026 году в Азербайджане совместные военные учения государств-членов Организации тюркских государств».

Говоря о парафировании мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне, глава государства сказал, что это превратит Южный Кавказ в пространство мира. Президент Ильхам Алиев напомнил, что в соответствии с совместным обращением о закрытии Минской группы ОБСЕ и связанных с ней структур, сделанным в рамках Вашингтонского саммита, эти пережитки прошлого конфликта также были ликвидированы решением ОБСЕ от 1 сентября.

Еще одним важным итогом Вашингтонского саммита стало открытие Зангезурского коридора, сказал Ильхам Алиев. «Зангезурский коридор имеет большое значение в качестве новой транспортной артерии и второго маршрута как в рамках Среднего коридора, так и коридора Север-Юг», - подчеркнул глава государства.

Ильхам Алиев в своем выступлении подчеркнул, что работа, проводимая в целях использования потенциала тюркского мира в транспортном, коммуникационном, транзитном и других направлениях, привела к реализации проектов мирового значения, и что Азербайджан является активным участником транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг.

«Азербайджан реализовал много важных инвестиционных проектов со странами-членами ОТГ. На сегодняшний день в экономику братских стран инвестировано более 20 млрд долларов США. Основная часть этих инвестиций приходится на экономику Турции», - сказал Ильхам Алиев.

Президент отметил: «Наряду с этим Азербайджан создал совместные инвестиционные фонды с Узбекистаном, Казахстаном и Кыргызстаном, посредством которых будут реализованы многие проекты».

«Азербайджан также привлекает значительные инвестиции в возобновляемые источники энергии, такие как солнечная, ветровая и гидроэнергия. К 2030 году около 40 процентов производимой нами энергии будет обеспечиваться за счет возобновляемых источников. В настоящее время мы работаем над созданием зеленого энергетического коридора Центральная Азия - Азербайджан - Турция – Европа», - добавил глава государства.

* * * 13:23

В Габале проходит 12-й саммит Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

На мероприятии выступает президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

* * * 12:55

В Габале проходит 12-й саммит Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев встречает глав государств и правительств, участвующих в саммите, сообщает официальный сайт президента Азербайджана. 

В Израиле вспоминают жертв 7 октября
В Израиле вспоминают жертв 7 октября
15:08 134
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз горячая тема
6 октября 2025, 23:00 4550
Украинцы зачистили Сичневое от россиян
Украинцы зачистили Сичневое от россиян видео
14:10 1244
Заявления Ильхама Алиева на саммите лидеров тюркских стран
Заявления Ильхама Алиева на саммите лидеров тюркских стран фото; видео; обновлено 13:51
13:51 3087
Азербайджан цементирует тюркский союз экономикой
Азербайджан цементирует тюркский союз экономикой главная тема; все еще актуально
6 октября 2025, 21:32 5652
Нефтяной терминал в Крыму горит уже второй день
Нефтяной терминал в Крыму горит уже второй день фото
13:07 1718
Мир сшивают снизу: из боли, памяти и молчания
Мир сшивают снизу: из боли, памяти и молчания статуэтка Трампа и борьба Навального
6 октября 2025, 21:16 3017
Трамп «почти принял решение»
Трамп «почти принял решение»
08:57 6052
Эрдоган прилетел в Габалу
Эрдоган прилетел в Габалу фото
12:35 2274
Прокуратура о зверском нападении на Ламию Ганбаеву
Прокуратура о зверском нападении на Ламию Ганбаеву
12:08 2846
30-е золото Азербайджана на Играх СНГ
30-е золото Азербайджана на Играх СНГ
11:59 1065

ЭТО ВАЖНО

В Израиле вспоминают жертв 7 октября
В Израиле вспоминают жертв 7 октября
15:08 134
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз горячая тема
6 октября 2025, 23:00 4550
Украинцы зачистили Сичневое от россиян
Украинцы зачистили Сичневое от россиян видео
14:10 1244
Заявления Ильхама Алиева на саммите лидеров тюркских стран
Заявления Ильхама Алиева на саммите лидеров тюркских стран фото; видео; обновлено 13:51
13:51 3087
Азербайджан цементирует тюркский союз экономикой
Азербайджан цементирует тюркский союз экономикой главная тема; все еще актуально
6 октября 2025, 21:32 5652
Нефтяной терминал в Крыму горит уже второй день
Нефтяной терминал в Крыму горит уже второй день фото
13:07 1718
Мир сшивают снизу: из боли, памяти и молчания
Мир сшивают снизу: из боли, памяти и молчания статуэтка Трампа и борьба Навального
6 октября 2025, 21:16 3017
Трамп «почти принял решение»
Трамп «почти принял решение»
08:57 6052
Эрдоган прилетел в Габалу
Эрдоган прилетел в Габалу фото
12:35 2274
Прокуратура о зверском нападении на Ламию Ганбаеву
Прокуратура о зверском нападении на Ламию Ганбаеву
12:08 2846
30-е золото Азербайджана на Играх СНГ
30-е золото Азербайджана на Играх СНГ
11:59 1065
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться