Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Еще один новый зал дзюдо. Теперь и в селе Мосул

Еще один новый зал дзюдо. Теперь и в селе Мосул

00:39 742

В селе Мосул Закатальского района начал функционировать учебный центр дзюдо.

В открытии центра приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, глава Исполнительной власти Закатальского района Мубариз Ахмедзаде, исполнительный вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Расуллу и другие лица.

Зона физической подготовки центра, оснащенная татами, соответствующими современным стандартам, оборудована необходимым спортивным инвентарем для обеспечения физического развития дзюдоистов, а также располагает тренерскими комнатами и раздевалками. В зале будут заниматься более 200 спортсменов.

Отметим, что Федерация дзюдо Азербайджана в 2022-2025 годах открыла залы дзюдо в Гяндже, Сумгаите, Гусаре, Агстафе, Закатале, Геранбое, Сабирабаде, селе Агалы Зангиланского района, поселке Зиря города Баку, Агдаше, Кюрдамире, Астаре, Джалилабаде, Тертере, Гахе и Имишли.

В ближайшем будущем начнут функционировать залы дзюдо в Шабране, Масаллы, Джалилабаде, Гобустане и Сиязани. За последние три года Федерация дзюдо Азербайджана предоставила 158 спортивным залам Баку и регионов 11400 татами, более 2400 юных спортсменов получили возможность бесплатно тренироваться.

Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля новость дополнена
7 октября 2025, 14:02 10874
Атаки беспилотников обрушили выпуск топлива в России до минимума
Атаки беспилотников обрушили выпуск топлива в России до минимума
00:25 1232
Путин о «правильной» войне с Украиной
Путин о «правильной» войне с Украиной
7 октября 2025, 23:33 2197
Трамп о мире: Украина сложнее Палестины
Трамп о мире: Украина сложнее Палестины
7 октября 2025, 21:10 1766
Под Макроном зашаталось кресло
Под Макроном зашаталось кресло обновлено 19:13
7 октября 2025, 19:13 4208
Игры СНГ: три золота борцов подняли Азербайджан на 2-е место
Игры СНГ: три золота борцов подняли Азербайджан на 2-е место
7 октября 2025, 20:00 2176
Тюркские страны скрепляют союз оборонкой и культурой
Тюркские страны скрепляют союз оборонкой и культурой
7 октября 2025, 18:48 2847
Имамоглу – битая карта. В схватку вступает Озель
Имамоглу – битая карта. В схватку вступает Озель наша корреспонденция; все еще актуально
6 октября 2025, 23:14 5584
Токаев цитирует азербайджанского поэта
Токаев цитирует азербайджанского поэта видео
7 октября 2025, 16:12 5983
Орбан в Габале восхищается азербайджанскими ценностями и традициями
Орбан в Габале восхищается азербайджанскими ценностями и традициями
7 октября 2025, 16:01 5178

