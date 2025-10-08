Еще один новый зал дзюдо. Теперь и в селе Мосул

В селе Мосул Закатальского района начал функционировать учебный центр дзюдо.
В открытии центра приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, глава Исполнительной власти Закатальского района Мубариз Ахмедзаде, исполнительный вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Расуллу и другие лица.
Зона физической подготовки центра, оснащенная татами, соответствующими современным стандартам, оборудована необходимым спортивным инвентарем для обеспечения физического развития дзюдоистов, а также располагает тренерскими комнатами и раздевалками. В зале будут заниматься более 200 спортсменов.
Отметим, что Федерация дзюдо Азербайджана в 2022-2025 годах открыла залы дзюдо в Гяндже, Сумгаите, Гусаре, Агстафе, Закатале, Геранбое, Сабирабаде, селе Агалы Зангиланского района, поселке Зиря города Баку, Агдаше, Кюрдамире, Астаре, Джалилабаде, Тертере, Гахе и Имишли.
В ближайшем будущем начнут функционировать залы дзюдо в Шабране, Масаллы, Джалилабаде, Гобустане и Сиязани. За последние три года Федерация дзюдо Азербайджана предоставила 158 спортивным залам Баку и регионов 11400 татами, более 2400 юных спортсменов получили возможность бесплатно тренироваться.