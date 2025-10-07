Италия запросит всеобщее перемирие

Италия представит в ООН предложение об объявлении олимпийского перемирия на время проведения зимних Олимпийских игр в Милане и Кортине-д'Ампеццо в 2026 году. Об этом сообщил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни.

«Рим и Италия всегда [выступают] за мир, развитие и рост. В свете Олимпиады в Милане и Кортине представим в ООН предложение об олимпийском перемирии на всех театрах военных действий, включая Украину и Ближний Восток», - приводит его слова агентство ANSA.

XXV зимние Олимпийские игры пройдут на северо-востоке Италии в феврале 2026 года.