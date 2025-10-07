USD 1.7000
EUR 1.9886
RUB 2.0473
Подписаться на уведомления
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Новость дня
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля

новость дополнена
14:02 4429

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту России Владимиру Путину, сообщает официальный сайт главы государства.

Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с днем рождения.

Президент России поблагодарил за поздравления.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах отношений между Азербайджаном и Россией.

Как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, Алиев поздравил Путина с днем рождения по телефону, в «ходе беседы обсуждались и другие вопросы».

В Израиле вспоминают жертв 7 октября
В Израиле вспоминают жертв 7 октября
15:08 138
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз горячая тема
6 октября 2025, 23:00 4552
Украинцы зачистили Сичневое от россиян
Украинцы зачистили Сичневое от россиян видео
14:10 1245
Заявления Ильхама Алиева на саммите лидеров тюркских стран
Заявления Ильхама Алиева на саммите лидеров тюркских стран фото; видео; обновлено 13:51
13:51 3093
Азербайджан цементирует тюркский союз экономикой
Азербайджан цементирует тюркский союз экономикой главная тема; все еще актуально
6 октября 2025, 21:32 5652
Нефтяной терминал в Крыму горит уже второй день
Нефтяной терминал в Крыму горит уже второй день фото
13:07 1720
Мир сшивают снизу: из боли, памяти и молчания
Мир сшивают снизу: из боли, памяти и молчания статуэтка Трампа и борьба Навального
6 октября 2025, 21:16 3017
Трамп «почти принял решение»
Трамп «почти принял решение»
08:57 6052
Эрдоган прилетел в Габалу
Эрдоган прилетел в Габалу фото
12:35 2275
Прокуратура о зверском нападении на Ламию Ганбаеву
Прокуратура о зверском нападении на Ламию Ганбаеву
12:08 2847
30-е золото Азербайджана на Играх СНГ
30-е золото Азербайджана на Играх СНГ
11:59 1065

ЭТО ВАЖНО

В Израиле вспоминают жертв 7 октября
В Израиле вспоминают жертв 7 октября
15:08 138
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз горячая тема
6 октября 2025, 23:00 4552
Украинцы зачистили Сичневое от россиян
Украинцы зачистили Сичневое от россиян видео
14:10 1245
Заявления Ильхама Алиева на саммите лидеров тюркских стран
Заявления Ильхама Алиева на саммите лидеров тюркских стран фото; видео; обновлено 13:51
13:51 3093
Азербайджан цементирует тюркский союз экономикой
Азербайджан цементирует тюркский союз экономикой главная тема; все еще актуально
6 октября 2025, 21:32 5652
Нефтяной терминал в Крыму горит уже второй день
Нефтяной терминал в Крыму горит уже второй день фото
13:07 1720
Мир сшивают снизу: из боли, памяти и молчания
Мир сшивают снизу: из боли, памяти и молчания статуэтка Трампа и борьба Навального
6 октября 2025, 21:16 3017
Трамп «почти принял решение»
Трамп «почти принял решение»
08:57 6052
Эрдоган прилетел в Габалу
Эрдоган прилетел в Габалу фото
12:35 2275
Прокуратура о зверском нападении на Ламию Ганбаеву
Прокуратура о зверском нападении на Ламию Ганбаеву
12:08 2847
30-е золото Азербайджана на Играх СНГ
30-е золото Азербайджана на Играх СНГ
11:59 1065
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться