Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту России Владимиру Путину, сообщает официальный сайт главы государства.
Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с днем рождения.
Президент России поблагодарил за поздравления.
В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах отношений между Азербайджаном и Россией.
Как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, Алиев поздравил Путина с днем рождения по телефону, в «ходе беседы обсуждались и другие вопросы».