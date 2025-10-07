USD 1.7000
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

Гусейнова охмурила Мусеибова, а ее кузен похитил сейф с деньгами

Инара Рафикгызы
13:27 1450

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу 39-летней Шабнам Гусейновой и ее двоюродного брата, 34-летнего Гурбана Султанова, обвиняемых в краже сейфа с 340 тысячами манатов из квартиры в Бинагадинском районе столицы.

Как сообщает haqqin.az, Шабнам Гусейнова с 2021 года установила близкие отношения с Кянаном Мусеибовым, живущим по соседству. Зная, что он из состоятельной семьи, женщина закрутила с ним роман и регулярно встречалась. Она даже бывала у него дома, внимательно изучая обстановку и расположение вещей. Во время одного из визитов Шабнам заметила сейф в спальне родителей Кянана.

Позже она под разными предлогами избегала встреч с Кянаном. В мае прошлого года, узнав, что отцу Кянана сделают операцию в одной из частных клиник Баку, она выяснила время операции. Убедившись, что в квартире никого не будет, Шабнам связалась со своим двоюродным братом Гурбаном Султановым, ранее судимым, и попросила его помочь украсть сейф, сообщив, что в нем находятся ценности. Вместе они проникли в квартиру Кянана, используя запасной ключ, и вынесли сейф из спальни.

Гурбан увез сейф весом около 15 кг в Шамкир, где вскрыл его и отправил деньги Шабнам через таксиста. Сам сейф он выбросил в реку Кура. Часть из 340 тысяч манатов досталась Гурбану, а на оставшиеся деньги Шабнам купила себе автомобиль и открыла сестре салон красоты. Сестра также сделала пластическую операцию за счет украденных средств. Гурбан на свою долю приобрел автомобиль, утверждая, что деньги выиграл в «Топазе».

Семья Кянана узнала о краже сейфа только после возвращения из клиники и сразу сообщила в полицию. В результате оперативных мероприятий Шабнам Гусейнову и Гурбана Султанова задержали.

Им было предъявлено обвинение по статье 177.3.2 Уголовного кодекса (кража в крупном размере). Шабнам Гусейнова не признала вину, заявив, что не совершала кражу, а сейф ей дал Кянан на хранение. Суд расценил ее показания как неискренние и данные в целях самозащиты. Гурбан Султанов также не признал вину, утверждая, что не знал о краже и согласился только вскрыть сейф, который, по словам Шабнам, принадлежал ее знакомому.

Суд счел его показания не соответствующими обстоятельствам дела, неискренними и направленными на самозащиту. Отметим, что владелец квартиры Э.Мусеибов является должностным лицом одного из министерств. Согласно приговору суда, Шабнам Гусейнова и Гурбан Султанов приговорены к 5 годам лишения свободы каждый.

В Израиле вспоминают жертв 7 октября
В Израиле вспоминают жертв 7 октября
15:08 138
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз горячая тема
6 октября 2025, 23:00 4554
Украинцы зачистили Сичневое от россиян
Украинцы зачистили Сичневое от россиян видео
14:10 1245
Заявления Ильхама Алиева на саммите лидеров тюркских стран
Заявления Ильхама Алиева на саммите лидеров тюркских стран фото; видео; обновлено 13:51
13:51 3096
Азербайджан цементирует тюркский союз экономикой
Азербайджан цементирует тюркский союз экономикой главная тема; все еще актуально
6 октября 2025, 21:32 5652
Нефтяной терминал в Крыму горит уже второй день
Нефтяной терминал в Крыму горит уже второй день фото
13:07 1720
Мир сшивают снизу: из боли, памяти и молчания
Мир сшивают снизу: из боли, памяти и молчания статуэтка Трампа и борьба Навального
6 октября 2025, 21:16 3017
Трамп «почти принял решение»
Трамп «почти принял решение»
08:57 6053
Эрдоган прилетел в Габалу
Эрдоган прилетел в Габалу фото
12:35 2276
Прокуратура о зверском нападении на Ламию Ганбаеву
Прокуратура о зверском нападении на Ламию Ганбаеву
12:08 2848
30-е золото Азербайджана на Играх СНГ
30-е золото Азербайджана на Играх СНГ
11:59 1065

