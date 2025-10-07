USD 1.7000
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

Афганцы поклялись Лаврову

13:37

Министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что Кабул не допустит размещения на территории страны иностранных военных баз. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, советник главы российского внешнеполитического ведомства Замир Кабулов.

«Афганский министр твердо заявил – Афганистан, правительство Афганистана не допустит размещения на своей территории никаких иностранных баз. И это касается в том числе базы в Баграме»,  – сказал Кабулов журналистам по итогам VII заседания Московского формата консультаций по Афганистану.

Ранее французский портал Intelligence Online сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа возобновила переговоры с движением «Талибан» о возможном возвращении американских войск в Афганистан, включая передачу авиабазы Баграм под контроль армии Соединенных Штатов. 

18 сентября Трамп заявил о стремлении Вашингтона восстановить контроль над авиабазой Баграм. Позже он сообщил, что американские власти ведут переговоры с представителями Афганистана по вопросам, связанным с этим объектом. В своем сообщении в социальной сети Truth Social Трамп предупредил, что Афганистан может столкнуться с серьезными последствиями, если руководство страны откажется вернуть контроль над базой Соединенным Штатам.

С 2001 по 2021 год авиабаза Баграм была крупнейшим опорным пунктом международной коалиции под руководством США в Афганистане. 1 июля 2021 года американские войска покинули объект, а уже 15 августа база перешла под контроль движения «Талибан».

В Израиле вспоминают жертв 7 октября
В Израиле вспоминают жертв 7 октября
15:08
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз
6 октября 2025, 23:00
Украинцы зачистили Сичневое от россиян
Украинцы зачистили Сичневое от россиян
14:10
Заявления Ильхама Алиева на саммите лидеров тюркских стран
Заявления Ильхама Алиева на саммите лидеров тюркских стран
13:51
Азербайджан цементирует тюркский союз экономикой
Азербайджан цементирует тюркский союз экономикой
6 октября 2025, 21:32
Нефтяной терминал в Крыму горит уже второй день
Нефтяной терминал в Крыму горит уже второй день
13:07
Мир сшивают снизу: из боли, памяти и молчания
Мир сшивают снизу: из боли, памяти и молчания
6 октября 2025, 21:16
Трамп «почти принял решение»
Трамп «почти принял решение»
08:57
Эрдоган прилетел в Габалу
Эрдоган прилетел в Габалу
12:35
Прокуратура о зверском нападении на Ламию Ганбаеву
Прокуратура о зверском нападении на Ламию Ганбаеву
12:08
30-е золото Азербайджана на Играх СНГ
30-е золото Азербайджана на Играх СНГ
11:59

