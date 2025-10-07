USD 1.7000
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

Предварительные итоги выборов в Сирии

13:47 570

Представительство женщин и религиозных меньшинств в новом переходном парламенте Сирии, выборы в который прошли в минувшие выходные, оказалось низким. Об этом свидетельствуют предварительные результаты, объявленные в понедельник.

Это первые выборы в стране после свержения Башара Асада в конце прошлого года. Предполагается, что новый состав парламента будет работать до принятия новой постоянной конституции и проведения всеобщих выборов.

Всего в ходе непрямых выборов в Народное собрание избираются 210 депутатов — избирательные коллегии выбирают две трети (140 человек), остальных парламентариев назначает временный президент Ахмед аш-Шараа.

В итоге в ходе голосования в выходные были избраны 119 членов парламента — 21 место в Народном собрании пока осталось вакантным. Еще 70 человек сирийский лидер планирует назначить в течение этой недели.

В новый состав парламента вошли шесть женщин. Ранее местный избирком заявлял, что женщины составляют 14% из более чем 1500 кандидатов.

10 мест получили представители религиозных и этнических меньшинств — среди них курды, христиане и двое алавитов, к числу которых относится и свергнутый экс-президент Асад.

Представитель избирательной комиссии Навар Неджме на пресс-конференции заявил, что лишь 4% из 119 избранных членов — женщины, отметив, что это число «не соответствует положению женщин в сирийском обществе и их роли в политической, экономической и социальной жизни». Он также сказал, что среди победителей были только два христианина, назвав представительство «слабым, учитывая долю христиан в Сирии».

В Израиле вспоминают жертв 7 октября
В Израиле вспоминают жертв 7 октября
15:08 144
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз
6 октября 2025, 23:00 4554
Украинцы зачистили Сичневое от россиян
Украинцы зачистили Сичневое от россиян
14:10 1249
Заявления Ильхама Алиева на саммите лидеров тюркских стран
Заявления Ильхама Алиева на саммите лидеров тюркских стран
13:51 3102
Азербайджан цементирует тюркский союз экономикой
Азербайджан цементирует тюркский союз экономикой
6 октября 2025, 21:32 5652
Нефтяной терминал в Крыму горит уже второй день
Нефтяной терминал в Крыму горит уже второй день
13:07 1720
Мир сшивают снизу: из боли, памяти и молчания
Мир сшивают снизу: из боли, памяти и молчания
6 октября 2025, 21:16 3017
Трамп «почти принял решение»
Трамп «почти принял решение»
08:57 6056
Эрдоган прилетел в Габалу
Эрдоган прилетел в Габалу
12:35 2280
Прокуратура о зверском нападении на Ламию Ганбаеву
Прокуратура о зверском нападении на Ламию Ганбаеву
12:08 2849
30-е золото Азербайджана на Играх СНГ
30-е золото Азербайджана на Играх СНГ
11:59 1066

