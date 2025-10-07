Предварительные итоги выборов в Сирии

Представительство женщин и религиозных меньшинств в новом переходном парламенте Сирии, выборы в который прошли в минувшие выходные, оказалось низким. Об этом свидетельствуют предварительные результаты, объявленные в понедельник.

Это первые выборы в стране после свержения Башара Асада в конце прошлого года. Предполагается, что новый состав парламента будет работать до принятия новой постоянной конституции и проведения всеобщих выборов.

Всего в ходе непрямых выборов в Народное собрание избираются 210 депутатов — избирательные коллегии выбирают две трети (140 человек), остальных парламентариев назначает временный президент Ахмед аш-Шараа.