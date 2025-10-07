USD 1.7000
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике

14:01

Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2025 год стали американские ученые Джон Кларк, Мишель Деворет и Джон Мартинис.

В 2024 году лауреатами Нобелевской премии по физике стали Джон Хопфилд (Принстонский университет, США) и Джеффри Хинтон (Университет Джеффри Хинтона, Канада) «за основополагающие открытия и изобретения» в области машинного обучения и нейросетей. Хопфилд, в частности, создал «ассоциативную память», которая может сохранять и реконструировать изображения и другие типы паттернов в данных. Хинтон изобрел метод, который позволяет автономно находить свойства в данных и, таким образом, идентифицировать определенные элементы на изображениях.

Нобелевскую премию по физике вручают с 1901 года. Она присуждалась ежегодно за исключением 1916, 1931, 1934 и 1940–1942 годов. Первым лауреатом премии в 1901 году стал Вильгельм Рентген.

До этого дня лауреатами премии становились 226 человек (число ученых, которые получают награду, обычно больше одного). А Джон Бардин был удостоен премии дважды — в 1956 году и 1972 году. Лишь пять раз премию получали женщины: Мария Кюри в 1903 году (совместно с мужем Пьером Кюри и коллегой Анри Беккерелем), Мария Гепперт-Майер в 1963 году (совместно с немцем Хансом Йенсеном и американцем Юджином Вигнером), Донна Стрикленд в 2018 году, Андреа Гез в 2020 году и Анн Л’Юилье в 2023 году.

Больше всего лауреатов — среди ученых из США (97).

Нобелевская неделя в 2025 году началась 6 октября, когда были объявлены лауреаты премии по медицине. Ими стали Мэри Брункоу, Фред Рамсделл, Шимон Самагучи за открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности.

В среду, 8 октября, Нобелевский комитет объявит лауреата премии по химии, 9 октября — по литературе. 10 октября станет известен лауреат Нобелевской премии мира.

В Израиле вспоминают жертв 7 октября
В Израиле вспоминают жертв 7 октября
15:08
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз
6 октября 2025, 23:00
Украинцы зачистили Сичневое от россиян
Украинцы зачистили Сичневое от россиян
14:10
Заявления Ильхама Алиева на саммите лидеров тюркских стран
Заявления Ильхама Алиева на саммите лидеров тюркских стран
13:51
Азербайджан цементирует тюркский союз экономикой
Азербайджан цементирует тюркский союз экономикой
6 октября 2025, 21:32
Нефтяной терминал в Крыму горит уже второй день
Нефтяной терминал в Крыму горит уже второй день
13:07
Мир сшивают снизу: из боли, памяти и молчания
Мир сшивают снизу: из боли, памяти и молчания
6 октября 2025, 21:16
Трамп «почти принял решение»
Трамп «почти принял решение»
08:57
Эрдоган прилетел в Габалу
Эрдоган прилетел в Габалу
12:35
Прокуратура о зверском нападении на Ламию Ганбаеву
Прокуратура о зверском нападении на Ламию Ганбаеву
12:08
30-е золото Азербайджана на Играх СНГ
30-е золото Азербайджана на Играх СНГ
11:59

