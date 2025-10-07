Кто о чем, а Россия о ядерной войне

Возможная передача Киеву крылатых ракет Tomahawk станет серьезным шагом к эскалации, поскольку речь может идти об оружии, способном нести ядерный боезаряд. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

«Это будет серьезный виток эскалации, который вместе с тем не сможет поменять положение дел на фронтах для киевского режима. Но здесь важно отдавать себе отчет в том, что, если абстрагироваться от разных нюансов, речь идет о ракетах, которые могут быть в ядерном исполнении», – заявил Песков.

*** 14:02 Администрация президента США Дональда Трампа в последние недели выражала обеспокоенность возможными трудностями с контролем над использованием Украиной крылатых ракет Tomahawk в случае их передачи Киеву. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники, близкие к украинскому правительству.

По данным источников, украинская сторона пока не располагает информацией о том, какое решение принял Трамп относительно потенциальных поставок этих ракет, приобретение которых, как предполагается, должны профинансировать страны НАТО.

6 октября, комментируя этот вопрос, американский лидер заявил, что не стремится к дальнейшей эскалации российско-украинского конфликта. В то же время он отметил, что фактически уже принял решение по возможной передаче Tomahawk, однако не уточнил его содержание.

Ранее агентство Reuters сообщило, что поставки этих ракет Киеву маловероятны, поскольку имеющиеся у США запасы в первую очередь предназначены для нужд ВМС и других оборонных задач. Более реалистичными собеседники агентства назвали возможные поставки ракет меньшей дальности. В частности, ракеты ATACMS, переданные Украине в 2024 году, способны поражать цели на расстоянии до 300 км.