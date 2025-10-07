USD 1.7000
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

Кто о чем, а Россия о ядерной войне

Возможная передача Киеву крылатых ракет Tomahawk станет серьезным шагом к эскалации, поскольку речь может идти об оружии, способном нести ядерный боезаряд. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

«Это будет серьезный виток эскалации, который вместе с тем не сможет поменять положение дел на фронтах для киевского режима. Но здесь важно отдавать себе отчет в том, что, если абстрагироваться от разных нюансов, речь идет о ракетах, которые могут быть в ядерном исполнении», – заявил Песков.

Поэтому, повторил Песков, это действительно серьезный виток эскалации.

Администрация президента США Дональда Трампа в последние недели выражала обеспокоенность возможными трудностями с контролем над использованием Украиной крылатых ракет Tomahawk в случае их передачи Киеву. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники, близкие к украинскому правительству.

По данным источников, украинская сторона пока не располагает информацией о том, какое решение принял Трамп относительно потенциальных поставок этих ракет, приобретение которых, как предполагается, должны профинансировать страны НАТО.

6 октября, комментируя этот вопрос, американский лидер заявил, что не стремится к дальнейшей эскалации российско-украинского конфликта. В то же время он отметил, что фактически уже принял решение по возможной передаче Tomahawk, однако не уточнил его содержание.

Ранее агентство Reuters сообщило, что поставки этих ракет Киеву маловероятны, поскольку имеющиеся у США запасы в первую очередь предназначены для нужд ВМС и других оборонных задач. Более реалистичными собеседники агентства назвали возможные поставки ракет меньшей дальности. В частности, ракеты ATACMS, переданные Украине в 2024 году, способны поражать цели на расстоянии до 300 км.

В Израиле вспоминают жертв 7 октября
В Израиле вспоминают жертв 7 октября
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз горячая тема
Украинцы зачистили Сичневое от россиян
Украинцы зачистили Сичневое от россиян видео
Заявления Ильхама Алиева на саммите лидеров тюркских стран
Заявления Ильхама Алиева на саммите лидеров тюркских стран фото; видео; обновлено 13:51
Азербайджан цементирует тюркский союз экономикой
Азербайджан цементирует тюркский союз экономикой главная тема; все еще актуально
Нефтяной терминал в Крыму горит уже второй день
Нефтяной терминал в Крыму горит уже второй день фото
Мир сшивают снизу: из боли, памяти и молчания
Мир сшивают снизу: из боли, памяти и молчания статуэтка Трампа и борьба Навального
Трамп «почти принял решение»
Трамп «почти принял решение»
Эрдоган прилетел в Габалу
Эрдоган прилетел в Габалу фото
Прокуратура о зверском нападении на Ламию Ганбаеву
Прокуратура о зверском нападении на Ламию Ганбаеву
30-е золото Азербайджана на Играх СНГ
30-е золото Азербайджана на Играх СНГ
