Франция начала расследование против Apple

Во Франции начали уголовное расследование в отношении деятельности американской корпорации Apple, которую обвинили в использовании подрядчиков для прослушивания голосовых записей взаимодействия пользователей с Siri, несмотря на обещание соблюдать конфиденциальность, пишет агентство Bloomberg.

Расследование началось после заявления правозащитной организации Ligue des droits de l’Homme.

Жалоба правозащитной организации основана на показаниях Томаса ле Боньека (Thomas le Bonniec), бывшего субподрядчика Apple в Ирландии, который публично заявлял о проведении анализа конфиденциальных записей пользователей, в том числе онкологических больных.

О том, что сторонние подрядчики Apple прослушивали аудиозаписи взаимодействия с Siri для анализа с целью повышения качества сервиса, сообщил в 2019 году ресурс The Guardian. Источником ресурса был подрядчик, который занимался «оценкой» Siri. Информатор тогда сообщил, что «подрядчики Apple регулярно прослушивают конфиденциальную медицинскую информацию» в рамках своей работы «по контролю качества» голосового помощника Siri.

В ответ Apple приостановила программу, предоставив клиентам возможность отказаться от использования этой опции. Затем компания стала добавлять опцию только в случае явного согласия пользователя, а не его отказа. Тем не менее после этого был подан коллективный иск, и Apple согласилась выплатить компенсацию пользователям.

В январе Apple заявила в блоге, что «не сохраняет аудиозаписи взаимодействия с Siri, если только пользователи явно не соглашаются на это, чтобы помочь улучшить Siri, и даже в этом случае записи используются исключительно для этой цели».

Представитель Apple во Франции подчеркнул, что корпорация никогда не использовала данные Siri для маркетинга, не передавала их рекламным службам и не продавала третьим лицам.