Украинцы зачистили Сичневое от россиян

Украинские военные провели успешную штурмовую операцию в селе Сичневое Днепропетровской области и сообщают об уничтожении около 50 российских военных и взяв в плен еще восьмерых. Об этом говорится в заявлении 141-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) в телеграме.

В сообщении бригады отмечается, что опубликованные кадры отражают реальные боевые действия, а не постановочные эпизоды. На видео бойцы 141-й бригады демонстрируют процесс освобождения Сичневого от российских войск.

«На этих кадрах не кино, а реальная боевая работа. Это успешные штурмовые действия в селе Сичневое, проведенные бойцами 141-й отдельной механизированной бригады», — говорится в официальном сообщении подразделения.

Накануне аналитики проекта DeepState сообщали о зачистке украинскими силами населенных пунктов Январское, Сосновка, Хорошее и Новоселовка в той же Днепропетровской области. В настоящее время, по данным источников, украинские войска проводят стабилизационные мероприятия на освобожденных территориях, включая разминирование и проверку позиций.