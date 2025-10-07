SOCAR просит американцев

В августе 2025 года между Соединенными Штатами Америки и Азербайджанской Республикой были достигнуты стратегические договоренности в области энергетического сотрудничества, а уже в октябре это взаимодействие получило важное продолжение.

По информации haqqin.az, полученной из авторитетной американской консалтинговой компании First International Resources, в конце прошлой недели во время визита в США делегации Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) была достигнута договоренность о сотрудничестве. Согласно достигнутым договоренностям, компания First International Resources и ее председатель Совета директоров Зеэв Фурст будут оказывать SOCAR консультационную поддержку по вопросам стратегического и геополитического характера, представляющим интерес для Вашингтона.

Зеэв Фурст фигура в международных энергетических кругах известная. В прошлом он входил в руководство компании Cadogan Petroleum plc, которая с начала 2000-х годов занималась разработкой украинских месторождений углеводородов, в частности, на Покровском, Загорянском, Дебеславецком и Монастырецком месторождениях. Под руководством Фурста компания вела на этих участках активные работы в период с 2011 по 2019 год, после чего продала свои активы. Кроме того, Фурст является партнером компании Meridian Resources and Development Ltd.

Компания First International Resources работает на рынке с 1992 года и зарекомендовала себя в Соединенных Штатах как одна из ведущих консалтинговых структур. Ее опыт охватывает широкий спектр услуг, включая стратегическое корпоративное позиционирование, взаимодействие с правительственными структурами, управление репутацией, а также подбор цифровых и инновационных решений. За годы деятельности эта компания реализовала проекты более чем в 30 странах мира. В 2025 году в сферу интересов этой консалтинговой организации впервые вошел Азербайджан, что свидетельствует о растущем внимании к региону со стороны аналитических и лоббистских структур Запада.