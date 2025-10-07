SOCAR просит американцев

В августе 2025 года между Соединенными Штатами Америки и Азербайджанской Республикой были достигнуты стратегические договоренности в области энергетического сотрудничества, а уже в октябре это взаимодействие получило важное продолжение.
По информации haqqin.az, полученной из авторитетной американской консалтинговой компании First International Resources, в конце прошлой недели во время визита в США делегации Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) была достигнута договоренность о сотрудничестве. Согласно достигнутым договоренностям, компания First International Resources и ее председатель Совета директоров Зеэв Фурст будут оказывать SOCAR консультационную поддержку по вопросам стратегического и геополитического характера, представляющим интерес для Вашингтона.
Зеэв Фурст фигура в международных энергетических кругах известная. В прошлом он входил в руководство компании Cadogan Petroleum plc, которая с начала 2000-х годов занималась разработкой украинских месторождений углеводородов, в частности, на Покровском, Загорянском, Дебеславецком и Монастырецком месторождениях. Под руководством Фурста компания вела на этих участках активные работы в период с 2011 по 2019 год, после чего продала свои активы. Кроме того, Фурст является партнером компании Meridian Resources and Development Ltd.
Компания First International Resources работает на рынке с 1992 года и зарекомендовала себя в Соединенных Штатах как одна из ведущих консалтинговых структур. Ее опыт охватывает широкий спектр услуг, включая стратегическое корпоративное позиционирование, взаимодействие с правительственными структурами, управление репутацией, а также подбор цифровых и инновационных решений. За годы деятельности эта компания реализовала проекты более чем в 30 странах мира. В 2025 году в сферу интересов этой консалтинговой организации впервые вошел Азербайджан, что свидетельствует о растущем внимании к региону со стороны аналитических и лоббистских структур Запада.
Как стало известно редакции haqqin.az, в рамках визита в США представители SOCAR и регионального офиса компании British Petroleum (BP) провели масштабные переговоры с представителями американского энергетического сектора. Встречи проходили в Вашингтоне и ряде других городов. В частности, в столице США представители SOCAR и ее стратегического партнера BP приняли участие в заседании круглого стола, организованного Торговой палатой США, на котором обсуждалась роль Азербайджана в обеспечении региональной, а также вопросы глобальной энергетической безопасности.
Cледует отметить, что Соединенные Штаты проявляют интерес к энергетическим проектам Азербайджана еще с начала 1990-х годов прошлого века. Американская сторона поддерживала реализацию таких значимых инфраструктурных проектов, как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор (ЮГК).
Компания ExxonMobil с долей в размере 6,79 процента участвует в разработке ключевого нефтяного азербайджанского месторождения Азери-Чираг- Гюнешли. А в августе 2025 года SOCAR достигла договоренности с ExxonMobil о сотрудничестве на территории Азербайджана в области разведки сланцевой нефти и газа.
Ранее в этом же году компания Schlumberger (ныне SLB), головной офис которой находится в Хьюстоне, договорилась о проведении исследований геотермального потенциала в Карабахском регионе. А 2 октября в Баку SOCAR и SLB подписали соглашение о партнерстве по реабилитации добычи на месторождениях «Бахар» и «Гум-дениз».
Американская компания Chevron также имеет историю сотрудничества с SOCAR в рамках зарубежных проектов, включая вопросы транзита каспийской нефти на мировые рынки. В 2025 году Chevron привлекла SOCAR к участию в газодобывающем проекте «Тамар», расположенном в израильской экономической зоне Средиземного моря.
В настоящее время правительство Азербайджана разрабатывает рамочную дорожную карту по всестороннему сотрудничеству с Соединенными Штатами Америки, приоритетное место в которой занимают различные аспекты энергетического взаимодействия. В этом контексте консультационная поддержка со стороны такой авторитетной и опытной компании, как First International Resources, приобретает особую значимость.