Казахи обеспечивают Германию нефтью

Казахстанская компания «КазМунайГаз» (КМГ) и немецкая Rosneft Deutschland GmbH продлили контракт на поставку нефти в Германию до конца 2026 года. По обновленным условиям, ежемесячный объем поставок вырастет со 100 до 130 тысяч тонн, сообщает пресс-служба КМГ.

Нефть будет поступать из ресурсов компании Karachaganak Petroleum Operating B.V., добывающей сырье в Западно-Казахстанской области. Кроме того, с 2024 года часть поставок обеспечивается с месторождения Кашаган, а с 2025-го — с Тенгиза.

Решение о продлении и увеличении поставок принято по итогам переговоров между главами КМГ и Rosneft Deutschland — Асхатом Хасеновым и Йоханнесом Бремером. Стороны подтвердили намерение укреплять энергетическое сотрудничество.

Поставки казахстанской нефти на НПЗ в немецком Шведте начались в 2023 году и осуществляются по трубопроводу «Дружба» через Россию, Беларусь и Польшу. За девять месяцев 2025 года в Германию было поставлено около 1,5 млн тонн нефти.