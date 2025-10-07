USD 1.7000
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

Казахи обеспечивают Германию нефтью

14:26 380

Казахстанская компания «КазМунайГаз» (КМГ) и немецкая Rosneft Deutschland GmbH продлили контракт на поставку нефти в Германию до конца 2026 года. По обновленным условиям, ежемесячный объем поставок вырастет со 100 до 130 тысяч тонн, сообщает пресс-служба КМГ.

Нефть будет поступать из ресурсов компании Karachaganak Petroleum Operating B.V., добывающей сырье в Западно-Казахстанской области. Кроме того, с 2024 года часть поставок обеспечивается с месторождения Кашаган, а с 2025-го — с Тенгиза.

Решение о продлении и увеличении поставок принято по итогам переговоров между главами КМГ и Rosneft Deutschland — Асхатом Хасеновым и Йоханнесом Бремером. Стороны подтвердили намерение укреплять энергетическое сотрудничество.

Поставки казахстанской нефти на НПЗ в немецком Шведте начались в 2023 году и осуществляются по трубопроводу «Дружба» через Россию, Беларусь и Польшу. За девять месяцев 2025 года в Германию было поставлено около 1,5 млн тонн нефти.

В Израиле вспоминают жертв 7 октября
В Израиле вспоминают жертв 7 октября
15:08 149
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз горячая тема
6 октября 2025, 23:00 4557
Украинцы зачистили Сичневое от россиян
Украинцы зачистили Сичневое от россиян видео
14:10 1258
Заявления Ильхама Алиева на саммите лидеров тюркских стран
Заявления Ильхама Алиева на саммите лидеров тюркских стран фото; видео; обновлено 13:51
13:51 3112
Азербайджан цементирует тюркский союз экономикой
Азербайджан цементирует тюркский союз экономикой главная тема; все еще актуально
6 октября 2025, 21:32 5657
Нефтяной терминал в Крыму горит уже второй день
Нефтяной терминал в Крыму горит уже второй день фото
13:07 1728
Мир сшивают снизу: из боли, памяти и молчания
Мир сшивают снизу: из боли, памяти и молчания статуэтка Трампа и борьба Навального
6 октября 2025, 21:16 3017
Трамп «почти принял решение»
Трамп «почти принял решение»
08:57 6063
Эрдоган прилетел в Габалу
Эрдоган прилетел в Габалу фото
12:35 2282
Прокуратура о зверском нападении на Ламию Ганбаеву
Прокуратура о зверском нападении на Ламию Ганбаеву
12:08 2851
30-е золото Азербайджана на Играх СНГ
30-е золото Азербайджана на Играх СНГ
11:59 1067

