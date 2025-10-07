Санкции против Израиля отложили ради плана Трампа

Страны Евросоюза приостановили обсуждение санкций против Израиля, чтобы не осложнять переговоры по прекращению войны в секторе Газа, инициированные по плану президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает издание EuObserver со ссылкой на европейских дипломатов.

По этой причине на текущей неделе рабочие группы Совета ЕС не будут рассматривать предложение Еврокомиссии (ЕК) о введении санкций против Израиля. Согласно информации издания, приостановку процесса в первую очередь поддержали Германия и Италия, сочтя необходимым дождаться результатов переговоров между Израилем и движением ХАМАС.

В сентябре ЕК предложила включить в санкционный список девять граждан Израиля, включая представителей правительства. Также обсуждалась возможность временной приостановки отдельных торговых положений соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем. Поводом для инициативы стали боевые действия в секторе Газа, в результате которых, как указывала ЕК, пострадало мирное население.