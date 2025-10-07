В Нахчыване cтреляют из гранатометов

В рамках совместных мероприятий с Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу в Отдельной общевойсковой армии (Нахчыванский корпус) проведен очередной учебный сбор с привлечением группы военнообязанных, призванных из запаса. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Отмечается, что военнообязанные после регистрации и медицинского осмотра были обеспечены военной формой и другими видами снабжения.

С ними проведены просветительские беседы на различные темы, им напомнили требования военных уставов и соответствующего законодательства, до их сведения были доведены правила безопасности.

В рамках сбора выполнялись действия в соответствии с распорядком дня, проводились занятия по общевойсковой и специальной подготовке, а также выполнялись стрелковые упражнения из оружия и гранатометов.