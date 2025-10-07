USD 1.7000
EUR 1.9886
RUB 2.0473
Подписаться на уведомления
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Новость дня
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

В Нахчыване cтреляют из гранатометов

фото; видео
14:44 680

В рамках совместных мероприятий с Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу в Отдельной общевойсковой армии (Нахчыванский корпус) проведен очередной учебный сбор с привлечением группы военнообязанных, призванных из запаса. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Отмечается, что военнообязанные после регистрации и медицинского осмотра были обеспечены военной формой и другими видами снабжения.

С ними проведены просветительские беседы на различные темы, им напомнили требования военных уставов и соответствующего законодательства, до их сведения были доведены правила безопасности.

В рамках сбора выполнялись действия в соответствии с распорядком дня, проводились занятия по общевойсковой и специальной подготовке, а также выполнялись стрелковые упражнения из оружия и гранатометов.

Взрыв возле резиденции премьера Франции
Взрыв возле резиденции премьера Франции видео
15:22 0
В Израиле вспоминают жертв 7 октября
В Израиле вспоминают жертв 7 октября
15:08 154
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз горячая тема
6 октября 2025, 23:00 4562
Украинцы зачистили Сичневое от россиян
Украинцы зачистили Сичневое от россиян видео
14:10 1263
Заявления Ильхама Алиева на саммите лидеров тюркских стран
Заявления Ильхама Алиева на саммите лидеров тюркских стран фото; видео; обновлено 13:51
13:51 3117
Азербайджан цементирует тюркский союз экономикой
Азербайджан цементирует тюркский союз экономикой главная тема; все еще актуально
6 октября 2025, 21:32 5659
Нефтяной терминал в Крыму горит уже второй день
Нефтяной терминал в Крыму горит уже второй день фото
13:07 1731
Мир сшивают снизу: из боли, памяти и молчания
Мир сшивают снизу: из боли, памяти и молчания статуэтка Трампа и борьба Навального
6 октября 2025, 21:16 3018
Трамп «почти принял решение»
Трамп «почти принял решение»
08:57 6066
Эрдоган прилетел в Габалу
Эрдоган прилетел в Габалу фото
12:35 2283
Прокуратура о зверском нападении на Ламию Ганбаеву
Прокуратура о зверском нападении на Ламию Ганбаеву
12:08 2853

ЭТО ВАЖНО

Взрыв возле резиденции премьера Франции
Взрыв возле резиденции премьера Франции видео
15:22 0
В Израиле вспоминают жертв 7 октября
В Израиле вспоминают жертв 7 октября
15:08 154
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз горячая тема
6 октября 2025, 23:00 4562
Украинцы зачистили Сичневое от россиян
Украинцы зачистили Сичневое от россиян видео
14:10 1263
Заявления Ильхама Алиева на саммите лидеров тюркских стран
Заявления Ильхама Алиева на саммите лидеров тюркских стран фото; видео; обновлено 13:51
13:51 3117
Азербайджан цементирует тюркский союз экономикой
Азербайджан цементирует тюркский союз экономикой главная тема; все еще актуально
6 октября 2025, 21:32 5659
Нефтяной терминал в Крыму горит уже второй день
Нефтяной терминал в Крыму горит уже второй день фото
13:07 1731
Мир сшивают снизу: из боли, памяти и молчания
Мир сшивают снизу: из боли, памяти и молчания статуэтка Трампа и борьба Навального
6 октября 2025, 21:16 3018
Трамп «почти принял решение»
Трамп «почти принял решение»
08:57 6066
Эрдоган прилетел в Габалу
Эрдоган прилетел в Габалу фото
12:35 2283
Прокуратура о зверском нападении на Ламию Ганбаеву
Прокуратура о зверском нападении на Ламию Ганбаеву
12:08 2853
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться