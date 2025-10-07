Украина планирует увеличить импорт газа

Украина намерена увеличить импорт газа из-за усиления обстрелов объектов энергетики со стороны россиян. Об этом заявила министр энергетики Украины Светлана Гринчук.

При этом министр не назвала ожидаемый объем увеличения импорта, отметив, что это может быть треть от общего объема, который планировали импортировать ранее.

«Мы планируем еще на 30% увеличить возможности импорта», - сказала Гринчук.

Учитывая, что объем импорта ранее планировался на уровне 4,6 млрд кубометров, можно предположить, что дополнительно надо будет закупить около 1,5 млрд кубометров газа.