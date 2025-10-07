Украина планирует увеличить импорт газа

USD 1.7000
Украина намерена увеличить импорт газа из-за усиления обстрелов объектов энергетики со стороны россиян. Об этом заявила министр энергетики Украины Светлана Гринчук.

При этом министр не назвала ожидаемый объем увеличения импорта, отметив, что это может быть треть от общего объема, который планировали импортировать ранее.

«Мы планируем еще на 30% увеличить возможности импорта», - сказала Гринчук.

Учитывая, что объем импорта ранее планировался на уровне 4,6 млрд кубометров, можно предположить, что дополнительно надо будет закупить около 1,5 млрд кубометров газа.

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук

Вопрос увеличения импорта Гринчук обсудила 7 октября с представителями G7. Сейчас в Украине ведется работа по увеличению ранее предоставленного кредита на 500 млн долларов от Европейского банка реконструкции и развития и гранта от Европейского инвестбанка на 300 млн евро.

«Мы обсудили возможности расширения и этих кредитов под гарантии Еврокомиссии, и с некоторыми странами обсуждаем возможность предоставления помощи на грантовой основе для увеличения импорта газа», - сказала Гринчук.

Взрыв возле резиденции премьера Франции
Взрыв возле резиденции премьера Франции видео
15:22 3
В Израиле вспоминают жертв 7 октября
В Израиле вспоминают жертв 7 октября
15:08 155
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз горячая тема
6 октября 2025, 23:00 4563
Украинцы зачистили Сичневое от россиян
Украинцы зачистили Сичневое от россиян видео
14:10 1268
Заявления Ильхама Алиева на саммите лидеров тюркских стран
Заявления Ильхама Алиева на саммите лидеров тюркских стран фото; видео; обновлено 13:51
13:51 3120
Азербайджан цементирует тюркский союз экономикой
Азербайджан цементирует тюркский союз экономикой главная тема; все еще актуально
6 октября 2025, 21:32 5659
Нефтяной терминал в Крыму горит уже второй день
Нефтяной терминал в Крыму горит уже второй день фото
13:07 1736
Мир сшивают снизу: из боли, памяти и молчания
Мир сшивают снизу: из боли, памяти и молчания статуэтка Трампа и борьба Навального
6 октября 2025, 21:16 3019
Трамп «почти принял решение»
Трамп «почти принял решение»
08:57 6068
Эрдоган прилетел в Габалу
Эрдоган прилетел в Габалу фото
12:35 2285
Прокуратура о зверском нападении на Ламию Ганбаеву
Прокуратура о зверском нападении на Ламию Ганбаеву
12:08 2854
