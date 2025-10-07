Украина планирует увеличить импорт газа

Украина намерена увеличить импорт газа из-за усиления обстрелов объектов энергетики со стороны россиян. Об этом заявила министр энергетики Украины Светлана Гринчук.
При этом министр не назвала ожидаемый объем увеличения импорта, отметив, что это может быть треть от общего объема, который планировали импортировать ранее.
«Мы планируем еще на 30% увеличить возможности импорта», - сказала Гринчук.
Учитывая, что объем импорта ранее планировался на уровне 4,6 млрд кубометров, можно предположить, что дополнительно надо будет закупить около 1,5 млрд кубометров газа.
Вопрос увеличения импорта Гринчук обсудила 7 октября с представителями G7. Сейчас в Украине ведется работа по увеличению ранее предоставленного кредита на 500 млн долларов от Европейского банка реконструкции и развития и гранта от Европейского инвестбанка на 300 млн евро.
«Мы обсудили возможности расширения и этих кредитов под гарантии Еврокомиссии, и с некоторыми странами обсуждаем возможность предоставления помощи на грантовой основе для увеличения импорта газа», - сказала Гринчук.