В Израиле вспоминают жертв 7 октября

BBC передает, что сотни людей собрались утром на месте проведения музыкального фестиваля Supernova, который стал одной из главных мишеней ХАМАС. Фестиваль проходил в пяти километрах от границы с сектором Газа, недалеко от кибуца Реим. Также памятные мероприятия прошли в пострадавшем от нападения ХАМАС кибуце Кфар-Аза возле границы с сектором Газа.

В Израиле во вторник, 7 октября, проходят памятные мероприятия в день второй годовщины нападения ХАМАС, когда убили более 1200 израильтян, еще более 250 взяли в заложники.

Утром в 6:29, ровно через два года после начала нападения, собравшиеся почтили минутой молчания память жертв атаки.

7 октября 2023 года еще до рассвета из сектора Газа по городам на юге Израиля было выпущено большое количество ракет. Одновременно тысячи боевиков ХАМАС разрушили ограждение между палестинской территорией и Израилем и атаковали ближайшие к границе населенные пункты. Одной из первых и наиболее легких мишеней на пути ХАМАС стал музыкальный фестиваль Supernova, проходивший в праздничные для израильтян дни в паре километров от границы. Более 350 человек были убиты.

Израиль официально признал гибель 75 заложников. В статусе похищенных остаются 48 человек. По данным источников журналистов в израильских силовых структурах, из них остаются в живых около 20 человек. Десятки заложников вернулись домой живыми в результате обмена между ХАМАС и Израилем.

Бои израильской армии с ХАМАС шли почти двое суток. Помимо сотен убитых, палестинцы взяли в заложники 253 человека и увезли в сектор Газа.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее «войной». По Газе были нанесены первые мощные удары артиллерии и с воздуха. 27 октября 2023 года Израиль начал полномасштабную наземную операцию в Газе. Она стала крупнейшим военным конфликтом на Ближнем Востоке за последние 50 лет.