Шатдаун в США продолжается вторую неделю

Сенат США в очередной раз не смог принять краткосрочный бюджет, чтобы сохранить работу федеральных учреждений. По мнению экспертов, у демократов практически нет шансов добиться от республиканцев реальных уступок.

Американские сенаторы вот уже в пятый раз не смогли принять законопроект о временном финансировании правительства. Ни одно из предложений не набрало необходимых 60 голосов, несмотря на то что республиканцы обладают большинством в верхней палате Конгресса США.

Республиканцы и демократы не могут договориться о ряде статей расходов. Камень преткновения - сфера здравоохранения. Так, демократы требуют сохранить государственные субсидии на покупку медицинских страховок для американцев с низкими доходами. Их оппоненты с этим не согласны.

Партии обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

Шатдаун официально стартовал первого октября с началом нового финансового года в США. С тех пор работа ряда служб была приостановлена. В неоплачиваемый отпуск отправлены сотни тысяч федеральных работников. Однако ведомства, обеспечивающие защиту жизни и собственности, продолжают функционировать.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник о прогрессе на переговорах с представителями Демократической партии по устранению разногласий.

Трамп также разместил в своей социальной сети Truth Social публикацию, в которой заявил, что «рад работать с демократами по любым вопросам, включая расходы на здравоохранение». При этом он призвал демократов немедленно принять законопроект, который позволит восстановить работу правительства в полной мере.