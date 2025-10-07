USD 1.7000
EUR 1.9886
RUB 2.0473
Подписаться на уведомления
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Новость дня
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

Шатдаун в США продолжается вторую неделю

15:10 130

Сенат США в очередной раз не смог принять краткосрочный бюджет, чтобы сохранить работу федеральных учреждений. По мнению экспертов, у демократов практически нет шансов добиться от республиканцев реальных уступок.

Американские сенаторы вот уже в пятый раз не смогли принять законопроект о временном финансировании правительства. Ни одно из предложений не набрало необходимых 60 голосов, несмотря на то что республиканцы обладают большинством в верхней палате Конгресса США.

Республиканцы и демократы не могут договориться о ряде статей расходов. Камень преткновения - сфера здравоохранения. Так, демократы требуют сохранить государственные субсидии на покупку медицинских страховок для американцев с низкими доходами. Их оппоненты с этим не согласны.

Партии обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

Шатдаун официально стартовал первого октября с началом нового финансового года в США. С тех пор работа ряда служб была приостановлена. В неоплачиваемый отпуск отправлены сотни тысяч федеральных работников. Однако ведомства, обеспечивающие защиту жизни и собственности, продолжают функционировать.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник о прогрессе на переговорах с представителями Демократической партии по устранению разногласий.

Трамп также разместил в своей социальной сети Truth Social публикацию, в которой заявил, что «рад работать с демократами по любым вопросам, включая расходы на здравоохранение». При этом он призвал демократов немедленно принять законопроект, который позволит восстановить работу правительства в полной мере.

Взрыв возле резиденции премьера Франции
Взрыв возле резиденции премьера Франции видео
15:22 9
В Израиле вспоминают жертв 7 октября
В Израиле вспоминают жертв 7 октября
15:08 158
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз горячая тема
6 октября 2025, 23:00 4566
Украинцы зачистили Сичневое от россиян
Украинцы зачистили Сичневое от россиян видео
14:10 1272
Заявления Ильхама Алиева на саммите лидеров тюркских стран
Заявления Ильхама Алиева на саммите лидеров тюркских стран фото; видео; обновлено 13:51
13:51 3125
Азербайджан цементирует тюркский союз экономикой
Азербайджан цементирует тюркский союз экономикой главная тема; все еще актуально
6 октября 2025, 21:32 5660
Нефтяной терминал в Крыму горит уже второй день
Нефтяной терминал в Крыму горит уже второй день фото
13:07 1738
Мир сшивают снизу: из боли, памяти и молчания
Мир сшивают снизу: из боли, памяти и молчания статуэтка Трампа и борьба Навального
6 октября 2025, 21:16 3020
Трамп «почти принял решение»
Трамп «почти принял решение»
08:57 6069
Эрдоган прилетел в Габалу
Эрдоган прилетел в Габалу фото
12:35 2285
Прокуратура о зверском нападении на Ламию Ганбаеву
Прокуратура о зверском нападении на Ламию Ганбаеву
12:08 2855

ЭТО ВАЖНО

Взрыв возле резиденции премьера Франции
Взрыв возле резиденции премьера Франции видео
15:22 9
В Израиле вспоминают жертв 7 октября
В Израиле вспоминают жертв 7 октября
15:08 158
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз горячая тема
6 октября 2025, 23:00 4566
Украинцы зачистили Сичневое от россиян
Украинцы зачистили Сичневое от россиян видео
14:10 1272
Заявления Ильхама Алиева на саммите лидеров тюркских стран
Заявления Ильхама Алиева на саммите лидеров тюркских стран фото; видео; обновлено 13:51
13:51 3125
Азербайджан цементирует тюркский союз экономикой
Азербайджан цементирует тюркский союз экономикой главная тема; все еще актуально
6 октября 2025, 21:32 5660
Нефтяной терминал в Крыму горит уже второй день
Нефтяной терминал в Крыму горит уже второй день фото
13:07 1738
Мир сшивают снизу: из боли, памяти и молчания
Мир сшивают снизу: из боли, памяти и молчания статуэтка Трампа и борьба Навального
6 октября 2025, 21:16 3020
Трамп «почти принял решение»
Трамп «почти принял решение»
08:57 6069
Эрдоган прилетел в Габалу
Эрдоган прилетел в Габалу фото
12:35 2285
Прокуратура о зверском нападении на Ламию Ганбаеву
Прокуратура о зверском нападении на Ламию Ганбаеву
12:08 2855
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться