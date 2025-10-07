Украинский беспилотник попал в одну из крупнейших российских АЭС

В ночь на вторник украинский дрон попал в охладительную башню (градирню) Нововоронежской АЭС, которая обеспечивает большую часть выработки электроэнергии в Воронежской области, сообщили в Росэнергоатоме.

Дрон подавили «техническими средствами», после чего он ударился в градирню действующего энергоблока № 6 и взорвался. «Разрушений и пострадавших нет, тем не менее на градирне от последствий детонации остался темный след», — говорится в сообщении.

По утверждению Росэнергоатома, атака не повлияла на безопасность работы станции, общая мощность которой достигает 2556 МВт, радиационный фон остался в норме. На АЭС также функционируют энергоблоки №№4 и 5. Седьмой блок с 4 октября находится на «планово-предупредительном ремонте».

Введенная в эксплуатацию в 1958 году Нововоронежская АЭС является одной из крупнейших в России, она снабжает электричеством всю Воронежскую область. Станция расположена в 3,5 км от города Нововоронеж и в 45 км — от областного центра, почти в 200 км от линии фронта.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин, комментируя удары по Запорожской АЭС, захваченной войсками РФ, пригрозил ответными атаками: «Если они будут с этим играть вот так опасно, у них есть еще работающие атомные электростанции на их стороне, и что нам мешает отвечать зеркально? Пусть задумываются над этим».

В последние недели РФ также усилила атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. В прошлую среду в результате российского удара по городу Славутич Киевской области без электроснабжения остались объекты Чернобыльской АЭС, сообщало Минэнерго Украины. По данным ведомства, удар пришелся по подстанции и в результате скачков напряжения без питания оказался Новый безопасный конфайнмент — ключевой объект, изолирующий разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС и предотвращающий выброс радиации в окружающую среду.