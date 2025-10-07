USD 1.7000
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

Украинский беспилотник попал в одну из крупнейших российских АЭС

обновлено 16:37
16:37 3427

В ночь на вторник украинский дрон попал в охладительную башню (градирню) Нововоронежской АЭС, которая обеспечивает большую часть выработки электроэнергии в Воронежской области, сообщили в Росэнергоатоме.

Дрон подавили «техническими средствами», после чего он ударился в градирню действующего энергоблока № 6 и взорвался. «Разрушений и пострадавших нет, тем не менее на градирне от последствий детонации остался темный след», — говорится в сообщении.

По утверждению Росэнергоатома, атака не повлияла на безопасность работы станции, общая мощность которой достигает 2556 МВт, радиационный фон остался в норме. На АЭС также функционируют энергоблоки №№4 и 5. Седьмой блок с 4 октября находится на «планово-предупредительном ремонте».

Введенная в эксплуатацию в 1958 году Нововоронежская АЭС является одной из крупнейших в России, она снабжает электричеством всю Воронежскую область. Станция расположена в 3,5 км от города Нововоронеж и в 45 км — от областного центра, почти в 200 км от линии фронта. 

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин, комментируя удары по Запорожской АЭС, захваченной войсками РФ, пригрозил ответными атаками: «Если они будут с этим играть вот так опасно, у них есть еще работающие атомные электростанции на их стороне, и что нам мешает отвечать зеркально? Пусть задумываются над этим».

В последние недели РФ также усилила атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. В прошлую среду в результате российского удара по городу Славутич Киевской области без электроснабжения остались объекты Чернобыльской АЭС, сообщало Минэнерго Украины. По данным ведомства, удар пришелся по подстанции и в результате скачков напряжения без питания оказался Новый безопасный конфайнмент — ключевой объект, изолирующий разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС и предотвращающий выброс радиации в окружающую среду.

15:33

Беспилотник взорвался после столкновения с объектом Нововоронежской атомной электростанции, сообщают российские СМИ.

Отмечается, что инцидент произошел вчера ночью. Разрушений и пострадавших нет, работа станции не нарушена.

Имамоглу – битая карта. В схватку вступает Озель
Имамоглу – битая карта. В схватку вступает Озель наша корреспонденция; все еще актуально
6 октября 2025, 23:14 4908
Токаев цитирует азербайджанского поэта
Токаев цитирует азербайджанского поэта видео
16:12 2927
Орбан в Габале восхищается азербайджанскими ценностями и традициями
Орбан в Габале восхищается азербайджанскими ценностями и традициями
16:01 2704
Гимнастка Азада Атакишиева стала серебряным призером Игр СНГ
Гимнастка Азада Атакишиева стала серебряным призером Игр СНГ
15:57 734
Взрыв возле резиденции премьера Франции
Взрыв возле резиденции премьера Франции видео
15:22 1771
В Израиле вспоминают жертв 7 октября
В Израиле вспоминают жертв 7 октября
15:08 872
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз горячая тема
6 октября 2025, 23:00 4992
Украинцы зачистили Сичневое от россиян
Украинцы зачистили Сичневое от россиян видео
14:10 2676
Заявления Ильхама Алиева на саммите лидеров тюркских стран
Заявления Ильхама Алиева на саммите лидеров тюркских стран фото; видео; обновлено 13:51
13:51 5351
Азербайджан цементирует тюркский союз экономикой
Азербайджан цементирует тюркский союз экономикой главная тема; все еще актуально
6 октября 2025, 21:32 5990
Нефтяной терминал в Крыму горит уже второй день
Нефтяной терминал в Крыму горит уже второй день фото
13:07 2806

