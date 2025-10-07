Путин не уломал Си Цзиньпина

Как сообщает Reuters, Путину во время визита в Китай в сентябре так и не удалось договориться с Си Цзиньпином о цене новых поставок, объем которых должен составить 50 млрд кубометров в год. Остались несогласованными также инвестиционные условия проекта и сроки начала прокачки газа.

Российско-китайские переговоры о строительстве нового трубопровода «Сила Сибири-2», которые, как утверждали глава России Владимир Путин и «Газпром», увенчались «юридически обязывающими» договоренностями, на деле не привели к соглашению по ключевым параметрам многомиллиардного проекта.

Даже если сделку удастся заключить в следующем году, строительство трубы займет не меньше 5 лет, и еще столько же потребуется, чтобы вывести ее на проектную мощность, рассказали знакомые с ситуацией источники Reuters. По словам одного из них, в «Газпроме» не ожидают выхода «Силы Сибири-2» на запланированные объемы раньше 2034-2035 года, если поставки стартуют в 2031-м.

Сейчас «Газпром» качает в Китай 38 млрд кубометров газа ежегодно по запущенному в 2019 году трубопроводу «Сила Сибири-1». С 2027 года также начнутся поставки по дальневосточному маршруту в объеме 12 млрд кубов ежегодно.

В среднем, по данным Минэкономразвития, газ «Газпрома» в этом году обходится Китаю в $248 за тысячу кубометров. Это на 38% меньше, чем платят другие клиенты России в дальнем зарубежье ($402 за тысячу кубов). В следующем году, согласно материалу проекта бюджета, цена газа для КНР снизится до $240 и будет на 37% ниже, чем для других покупателей «Газпрома» ($380).

Экспорт в Китай компенсирует России лишь пятую часть былых поставок в Евросоюз, которые после начала войны схлопнулись в 12 раз. В первой половине 2025 года «Газпром» поставил на европейский рынок лишь 8,8 млрд кубометров, а по итогам года поставки едва превысят 16 млрд кубов — предельную мощность европейской ветки «Турецкого потока».

Так мало газа в Европу Россия не качала с начала 1970-х. Для сравнения: в 1975 году это было 19,3 млрд кубометров, а в 1980-м - после сделки «газ в обмен на трубы» и заключения крупного контракта с Германией - уже 54,8 млрд. Перед началом войны с Украиной на пике экспорт «Газпрома» в Европу достигал 200 млрд кубов.