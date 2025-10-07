Экс-премьер Франции: Макрон должен уйти

USD 1.7000
Один из важнейших союзников президента Франции Эммануэля Макрона, бывший премьер-министр страны Эдуар Филипп призвал главу государства уйти в отставку и назначить новые президентские выборы, чтобы положить конец политическому кризису в республике, пишет Financial Times.

«Франция должна выйти упорядоченным и достойным образом из политического кризиса, который вредит стране. Еще 18 месяцев такого положения вещей (очередные президентские выборы во Франции пройдут в апреле 2027 года, т.е. через 18 месяцев).— это слишком долго», - заявил экс-премьер в эфире RTL.

В FT напомнили, что Филипп был премьером во время первого срока Макрона и считается главным кандидатом на пост президента от центристского блока, однако в опросах он значительно отстает от ультраправой партии «Национальное объединение».

Бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп

По словам Эдуара Филиппа, существует «страшный риск», что новые парламентские выборы не приведут к большинству, из-за чего политический кризис в стране будет продолжаться.

Также политик призвал Макрона назначить премьер-министра, который способен выполнять повседневные дела, однако заранее сообщить, что он проведет досрочные президентские выборы, как только будет согласован бюджет на следующий год.

