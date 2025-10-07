Первый визит – в Турцию

Папа Римский Лев XIV совершит свою первую зарубежную поездку в Турцию и Ливан. По сообщению службы печати Святого престола, она состоится в конце ноября и начале декабря.

«Приняв приглашение руководства государства и церковных властей страны, Папа Лев XIV совершит апостольский визит в Турцию с 27 по 30 ноября, совершив паломничество в Изник по случаю 1700-летия Первого Никейского собора.

Затем по приглашению политического руководства и церковных властей Ливана понтифик побывает в этой стране с 30 ноября по 2 декабря», - сообщил глава службы печати Маттео Бруни.

В Изнике торжественные мероприятия по случаю юбилея первого Вселенского собора изначально планировалось провести в мае с участием предыдущего понтифика Франциска. Он умер в апреле, его преемник на папском престоле Лев XIV сразу подтвердил, что намерен посетить Изник до конца года.