Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

Первый визит – в Турцию

16:25 1912

Папа Римский Лев XIV совершит свою первую зарубежную поездку в Турцию и Ливан. По сообщению службы печати Святого престола, она состоится в конце ноября и начале декабря.

«Приняв приглашение руководства государства и церковных властей страны, Папа Лев XIV совершит апостольский визит в Турцию с 27 по 30 ноября, совершив паломничество в Изник по случаю 1700-летия Первого Никейского собора.

Затем по приглашению политического руководства и церковных властей Ливана понтифик побывает в этой стране с 30 ноября по 2 декабря», - сообщил глава службы печати Маттео Бруни.

В Изнике торжественные мероприятия по случаю юбилея первого Вселенского собора изначально планировалось провести в мае с участием предыдущего понтифика Франциска. Он умер в апреле, его преемник на папском престоле Лев XIV сразу подтвердил, что намерен посетить Изник до конца года.

Имамоглу – битая карта. В схватку вступает Озель
Имамоглу – битая карта. В схватку вступает Озель наша корреспонденция; все еще актуально
6 октября 2025, 23:14 4909
Токаев цитирует азербайджанского поэта
Токаев цитирует азербайджанского поэта видео
16:12 2931
Орбан в Габале восхищается азербайджанскими ценностями и традициями
Орбан в Габале восхищается азербайджанскими ценностями и традициями
16:01 2706
Гимнастка Азада Атакишиева стала серебряным призером Игр СНГ
Гимнастка Азада Атакишиева стала серебряным призером Игр СНГ
15:57 736
Взрыв возле резиденции премьера Франции
Взрыв возле резиденции премьера Франции видео
15:22 1773
В Израиле вспоминают жертв 7 октября
В Израиле вспоминают жертв 7 октября
15:08 872
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз горячая тема
6 октября 2025, 23:00 4993
Украинцы зачистили Сичневое от россиян
Украинцы зачистили Сичневое от россиян видео
14:10 2678
Заявления Ильхама Алиева на саммите лидеров тюркских стран
Заявления Ильхама Алиева на саммите лидеров тюркских стран фото; видео; обновлено 13:51
13:51 5355
Азербайджан цементирует тюркский союз экономикой
Азербайджан цементирует тюркский союз экономикой главная тема; все еще актуально
6 октября 2025, 21:32 5990
Нефтяной терминал в Крыму горит уже второй день
Нефтяной терминал в Крыму горит уже второй день фото
13:07 2806

