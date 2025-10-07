Сколько миллиардов накопил Азербайджан?

Стратегические валютные резервы Азербайджана достигли 80 млрд долларов. Об этом заявил первый заместитель министра финансов Анар Керимов на панельной дискуссии в рамках II Азербайджанского форума халяльного бизнеса (AZHAB).

По его словам, внешний государственный долг страны составляет около 5 млрд долларов, что означает, что валютные резервы в 16 раз превышают государственный долг.

Керимов также подчеркнул, что финансовая устойчивость Азербайджана признана ведущими международными рейтинговыми агентствами Moody's, Fitch и S&P, а прогноз по стране повышен до уровней «позитивный» и «стабильный».