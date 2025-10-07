USD 1.7000
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

Сколько миллиардов накопил Азербайджан?

16:36

Стратегические валютные резервы Азербайджана достигли 80 млрд долларов. Об этом заявил первый заместитель министра финансов Анар Керимов на панельной дискуссии в рамках II Азербайджанского форума халяльного бизнеса (AZHAB).

По его словам, внешний государственный долг страны составляет около 5 млрд долларов, что означает, что валютные резервы в 16 раз превышают государственный долг.

Керимов также подчеркнул, что финансовая устойчивость Азербайджана признана ведущими международными рейтинговыми агентствами Moody's, Fitch и S&P, а прогноз по стране повышен до уровней «позитивный» и «стабильный».

Имамоглу – битая карта. В схватку вступает Озель
Имамоглу – битая карта. В схватку вступает Озель наша корреспонденция; все еще актуально
6 октября 2025, 23:14
Токаев цитирует азербайджанского поэта
Токаев цитирует азербайджанского поэта видео
16:12
Орбан в Габале восхищается азербайджанскими ценностями и традициями
Орбан в Габале восхищается азербайджанскими ценностями и традициями
16:01
Гимнастка Азада Атакишиева стала серебряным призером Игр СНГ
Гимнастка Азада Атакишиева стала серебряным призером Игр СНГ
15:57
Взрыв возле резиденции премьера Франции
Взрыв возле резиденции премьера Франции видео
15:22
В Израиле вспоминают жертв 7 октября
В Израиле вспоминают жертв 7 октября
15:08
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз горячая тема
6 октября 2025, 23:00
Украинцы зачистили Сичневое от россиян
Украинцы зачистили Сичневое от россиян видео
14:10
Заявления Ильхама Алиева на саммите лидеров тюркских стран
Заявления Ильхама Алиева на саммите лидеров тюркских стран фото; видео; обновлено 13:51
13:51
Азербайджан цементирует тюркский союз экономикой
Азербайджан цементирует тюркский союз экономикой главная тема; все еще актуально
6 октября 2025, 21:32
Нефтяной терминал в Крыму горит уже второй день
Нефтяной терминал в Крыму горит уже второй день фото
13:07

