Нападение с ножом на мэра в Германии. Она в критическом состоянии

В немецком городе Хердекке (земля Северный Рейн-Вестфалия) неизвестные напали на мэра Ирис Штальцер.

Как передает dpa со ссылкой на источники в правоохранительных органах, 57-летнюю женщину нашли в ее квартире со множественными ножевыми ранениями.

Представитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ирис Штальцер была избрана мэром Хердекке недавно, 28 сентября.

Bild пишет, что политик ранена в живот и спину, ее состояние оценивается как критическое. По данным издания, Штальцер нашел ее сын, и она рассказала ему, что на нее напали несколько мужчин на улице. В полиции не исключили нападение по политическому мотиву.