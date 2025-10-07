USD 1.7000
EUR 1.9886
RUB 2.0473
Подписаться на уведомления
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Новость дня
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

Нападение с ножом на мэра в Германии. Она в критическом состоянии

16:46 1540

В немецком городе Хердекке (земля Северный Рейн-Вестфалия) неизвестные напали на мэра Ирис Штальцер.

Как передает dpa со ссылкой на источники в правоохранительных органах, 57-летнюю женщину нашли в ее квартире со множественными ножевыми ранениями.

Представитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ирис Штальцер была избрана мэром Хердекке недавно, 28 сентября.

Bild пишет, что политик ранена в живот и спину, ее состояние оценивается как критическое. По данным издания, Штальцер нашел ее сын, и она рассказала ему, что на нее напали несколько мужчин на улице. В полиции не исключили нападение по политическому мотиву.

Имамоглу – битая карта. В схватку вступает Озель
Имамоглу – битая карта. В схватку вступает Озель наша корреспонденция; все еще актуально
6 октября 2025, 23:14 4912
Токаев цитирует азербайджанского поэта
Токаев цитирует азербайджанского поэта видео
16:12 2935
Орбан в Габале восхищается азербайджанскими ценностями и традициями
Орбан в Габале восхищается азербайджанскими ценностями и традициями
16:01 2711
Гимнастка Азада Атакишиева стала серебряным призером Игр СНГ
Гимнастка Азада Атакишиева стала серебряным призером Игр СНГ
15:57 736
Взрыв возле резиденции премьера Франции
Взрыв возле резиденции премьера Франции видео
15:22 1773
В Израиле вспоминают жертв 7 октября
В Израиле вспоминают жертв 7 октября
15:08 872
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз горячая тема
6 октября 2025, 23:00 4994
Украинцы зачистили Сичневое от россиян
Украинцы зачистили Сичневое от россиян видео
14:10 2682
Заявления Ильхама Алиева на саммите лидеров тюркских стран
Заявления Ильхама Алиева на саммите лидеров тюркских стран фото; видео; обновлено 13:51
13:51 5356
Азербайджан цементирует тюркский союз экономикой
Азербайджан цементирует тюркский союз экономикой главная тема; все еще актуально
6 октября 2025, 21:32 5990
Нефтяной терминал в Крыму горит уже второй день
Нефтяной терминал в Крыму горит уже второй день фото
13:07 2809

ЭТО ВАЖНО

Имамоглу – битая карта. В схватку вступает Озель
Имамоглу – битая карта. В схватку вступает Озель наша корреспонденция; все еще актуально
6 октября 2025, 23:14 4912
Токаев цитирует азербайджанского поэта
Токаев цитирует азербайджанского поэта видео
16:12 2935
Орбан в Габале восхищается азербайджанскими ценностями и традициями
Орбан в Габале восхищается азербайджанскими ценностями и традициями
16:01 2711
Гимнастка Азада Атакишиева стала серебряным призером Игр СНГ
Гимнастка Азада Атакишиева стала серебряным призером Игр СНГ
15:57 736
Взрыв возле резиденции премьера Франции
Взрыв возле резиденции премьера Франции видео
15:22 1773
В Израиле вспоминают жертв 7 октября
В Израиле вспоминают жертв 7 октября
15:08 872
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз горячая тема
6 октября 2025, 23:00 4994
Украинцы зачистили Сичневое от россиян
Украинцы зачистили Сичневое от россиян видео
14:10 2682
Заявления Ильхама Алиева на саммите лидеров тюркских стран
Заявления Ильхама Алиева на саммите лидеров тюркских стран фото; видео; обновлено 13:51
13:51 5356
Азербайджан цементирует тюркский союз экономикой
Азербайджан цементирует тюркский союз экономикой главная тема; все еще актуально
6 октября 2025, 21:32 5990
Нефтяной терминал в Крыму горит уже второй день
Нефтяной терминал в Крыму горит уже второй день фото
13:07 2809
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться