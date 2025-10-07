Появятся цифровые рупии

Нью-Дели вскоре запустит собственную цифровую валюту, поддерживаемую Резервным банком Индии. Об этом заявил индийский министр торговли и промышленности Пиюш Гоял в ходе своего визита в Катар, передает The Hindu.

Гоял уточнил, что цифровая валюта будет функционировать как традиционные деньги, но в электронной форме. По его словам, ее запуск позволит сделать финансовые операции более быстрыми и прозрачными, а также поможет пресечь незаконные транзакции.

В декабре 2022 года в Индии начался пилотный проект по выпуску цифровых рупий. В декабре 2023 года Резервный банк Индии отчитался, что число транзакций с валютой достигло 1 млн цифровых рупий. Это произошло в рамках соглашения с коммерческими банками, в частности, часть зарплаты банковским служащим выплачивалась в цифровых рупиях.

В июне 2024 года Reuters сообщило, что число ежедневных транзакций с использованием цифровых рупий упало в десять раз - до 100 000 после падения спроса. По словам источников агентства, Резервный банк прекратил попытки искусственно стимулировать рост количества транзакций и сосредоточился на разработке сценариев использования валюты.