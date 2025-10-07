USD 1.7000
EUR 1.9886
RUB 2.0473
Подписаться на уведомления
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Новость дня
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

Появятся цифровые рупии

фото
16:51 708

Нью-Дели вскоре запустит собственную цифровую валюту, поддерживаемую Резервным банком Индии. Об этом заявил индийский министр торговли и промышленности Пиюш Гоял в ходе своего визита в Катар, передает The Hindu.

Гоял уточнил, что цифровая валюта будет функционировать как традиционные деньги, но в электронной форме. По его словам, ее запуск позволит сделать финансовые операции более быстрыми и прозрачными, а также поможет пресечь незаконные транзакции.

Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял

В декабре 2022 года в Индии начался пилотный проект по выпуску цифровых рупий. В декабре 2023 года Резервный банк Индии отчитался, что число транзакций с валютой достигло 1 млн цифровых рупий. Это произошло в рамках соглашения с коммерческими банками, в частности, часть зарплаты банковским служащим выплачивалась в цифровых рупиях.

В июне 2024 года Reuters сообщило, что число ежедневных транзакций с использованием цифровых рупий упало в десять раз - до 100 000 после падения спроса. По словам источников агентства, Резервный банк прекратил попытки искусственно стимулировать рост количества транзакций и сосредоточился на разработке сценариев использования валюты.

Имамоглу – битая карта. В схватку вступает Озель
Имамоглу – битая карта. В схватку вступает Озель наша корреспонденция; все еще актуально
6 октября 2025, 23:14 4912
Токаев цитирует азербайджанского поэта
Токаев цитирует азербайджанского поэта видео
16:12 2936
Орбан в Габале восхищается азербайджанскими ценностями и традициями
Орбан в Габале восхищается азербайджанскими ценностями и традициями
16:01 2711
Гимнастка Азада Атакишиева стала серебряным призером Игр СНГ
Гимнастка Азада Атакишиева стала серебряным призером Игр СНГ
15:57 736
Взрыв возле резиденции премьера Франции
Взрыв возле резиденции премьера Франции видео
15:22 1774
В Израиле вспоминают жертв 7 октября
В Израиле вспоминают жертв 7 октября
15:08 872
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз горячая тема
6 октября 2025, 23:00 4994
Украинцы зачистили Сичневое от россиян
Украинцы зачистили Сичневое от россиян видео
14:10 2682
Заявления Ильхама Алиева на саммите лидеров тюркских стран
Заявления Ильхама Алиева на саммите лидеров тюркских стран фото; видео; обновлено 13:51
13:51 5356
Азербайджан цементирует тюркский союз экономикой
Азербайджан цементирует тюркский союз экономикой главная тема; все еще актуально
6 октября 2025, 21:32 5990
Нефтяной терминал в Крыму горит уже второй день
Нефтяной терминал в Крыму горит уже второй день фото
13:07 2810

ЭТО ВАЖНО

Имамоглу – битая карта. В схватку вступает Озель
Имамоглу – битая карта. В схватку вступает Озель наша корреспонденция; все еще актуально
6 октября 2025, 23:14 4912
Токаев цитирует азербайджанского поэта
Токаев цитирует азербайджанского поэта видео
16:12 2936
Орбан в Габале восхищается азербайджанскими ценностями и традициями
Орбан в Габале восхищается азербайджанскими ценностями и традициями
16:01 2711
Гимнастка Азада Атакишиева стала серебряным призером Игр СНГ
Гимнастка Азада Атакишиева стала серебряным призером Игр СНГ
15:57 736
Взрыв возле резиденции премьера Франции
Взрыв возле резиденции премьера Франции видео
15:22 1774
В Израиле вспоминают жертв 7 октября
В Израиле вспоминают жертв 7 октября
15:08 872
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз горячая тема
6 октября 2025, 23:00 4994
Украинцы зачистили Сичневое от россиян
Украинцы зачистили Сичневое от россиян видео
14:10 2682
Заявления Ильхама Алиева на саммите лидеров тюркских стран
Заявления Ильхама Алиева на саммите лидеров тюркских стран фото; видео; обновлено 13:51
13:51 5356
Азербайджан цементирует тюркский союз экономикой
Азербайджан цементирует тюркский союз экономикой главная тема; все еще актуально
6 октября 2025, 21:32 5990
Нефтяной терминал в Крыму горит уже второй день
Нефтяной терминал в Крыму горит уже второй день фото
13:07 2810
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться