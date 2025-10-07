Офелия Гасанова продала несуществующую квартиру и села на 5 лет

По данным информагентства haqqin.az, Офелия Гасанова получила от своего коллеги Фарида Мухаммедова 66 100 манатов, пообещав продать ему квартиру в одном из домов, расположенных в Наримановском районе столицы. Однако через некоторое время выяснилось, что у Гасановой нет жилья в этом доме. После этого Мухаммедов обратился с заявлением в полицию. В отношении Офелии Гасановой было возбуждено уголовное дело по статье 178.3.2 (мошенничество в особо крупном размере) УК Азербайджана.

Обвиняемая Гасанова не признала себя виновной в предъявленных ей обвинениях. В своих показаниях она заявила, что в 2021 году заняла у коллеги по работе 41 000 манатов: «Фарид принес деньги и отдал их мне в доме, где я жила. Я заняла у него деньги на покупку объекта. Поскольку этой суммы не хватало для дела, я заняла у Фарида еще 25 000 манатов. Я пообещала ему, что если не смогу вернуть долг, то продам один из своих домов и отдам ему деньги. Я не обещала ему помощь в покупке квартиры, я взяла у него в долг. В период следствия я вернула ему 30 000 манатов из общей суммы».

Обвиняемая добавила, что, поскольку ей предстояло выйти на пенсию, она подумывала открыть собственный бизнес, чтобы зарабатывать, но у нее это не получилось. «Я хотела купить помещение, чтобы открыть салон. Полученные от Фарида деньги я потратила на личные нужды. Если мне дадут отсрочку, то я верну оставшийся долг. Хочу добиться оправдательного приговора суда», - заявила Гасанова.

Потерпевший Фарид Мухаммедов в своих показаниях указал, что искал жилье по разумной цене, и его коллега Офелия Гасанова также знала об этом. Она показала ему дом с двухкомнатными квартирами, расположенными на 10–14 этажах, в блоке «А» многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: улица Маяковского, поселок Монтина, Наримановский район, дома 8/9 и 10, и сказала, что продаст ему квартиру с ремонтом в этом доме за 41 700 манатов.

«Я поверил ей и, доложив к своим деньгам деньги, занятые у шурина, отдал Офелии 35 000 манатов на работе. Через три дня после этого, когда мы разговаривали, она сказала, что может «организовать» мне однокомнатную квартиру в корпусе «Б» по этому же адресу по весьма доступной цене - за 25 500 манатов. Я посоветовался с братом и дал Офелии 11 600 долларов. В общей сложности я дал ей 66 100 манатов.

Поскольку срок погашения долга, обещанный Офелией, истек, я потребовал, чтобы она предоставила мне обещанные двухкомнатную и однокомнатную квартиры. Однако она придумывала разные отговорки. Когда я пошел в офис (по продаже квартир – ред.), чтобы проверить слова Офелии, то обнаружил, что она лжет. Я дал ей деньги на покупку жилья. Прошу назначить обвиняемой максимальное наказание», — отметил потерпевший Мухаммедов в своем заявлении.

Согласно приговору суда, Офелия Гасанова приговорена к 5 годам лишения свободы.