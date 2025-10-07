Доверяй, но проверяй

Палестинское движение ХАМАС полагает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попытается создать препятствия на пути достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом заявил член политбюро движения и его представитель Фаузи Бархум.

«Хотели бы предупредить: Нетаньяху может попытаться воспрепятствовать текущим переговорам и сорвать их так же, как сорвал предыдущие раунды», - подчеркнул он. Слова Бархума приводятся в Telegram-канале ХАМАС.

Представитель радикалов отметил, что движение «со всей ответственностью подошло к изучению всех поступивших к нему предложений, включая последний план», разработанный президентом США Дональдом Трампом.

Фаузи Бархум заявил, что ХАМАС по-прежнему настаивает на полном и постоянном прекращении огня в Газе, выводе оттуда израильских военных, «справедливом обмене» израильских заложников на палестинских заключенных, реконструкции территории анклава, ввозе туда гуманитарной помощи, а также на возврате палестинцев в их дома на севере сектора.

Напомним, 29 сентября Белый дом обнародовал «всеобъемлющий план» Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Документ состоит из 20 пунктов. Он предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Израиль объявил, что согласен с этим планом. Позже в ХАМАС выразили готовность освободить всех живых израильских заложников, удерживаемых в Газе, и передать тела погибших.

Вечером 6 октября в Шарм-эш-Шейхе возобновились непрямые переговоры между делегациями Израиля и ХАМАС. Посредниками на них выступают представители Египта и Катара, а США представляют специальный посланник американского президента Стивен Уиткофф и старший советник Трампа Джаред Кушнер. По данным телеканала «Аль-Кахира аль-Ихбария», консультации прошли «в позитивной атмосфере» и, как ожидается, продолжатся во вторник.