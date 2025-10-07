USD 1.7000
EUR 1.9886
RUB 2.0473
Подписаться на уведомления
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Новость дня
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

Доверяй, но проверяй

17:27 936

Палестинское движение ХАМАС полагает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попытается создать препятствия на пути достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом заявил член политбюро движения и его представитель Фаузи Бархум.

«Хотели бы предупредить: Нетаньяху может попытаться воспрепятствовать текущим переговорам и сорвать их так же, как сорвал предыдущие раунды», - подчеркнул он. Слова Бархума приводятся в Telegram-канале ХАМАС.

Представитель радикалов отметил, что движение «со всей ответственностью подошло к изучению всех поступивших к нему предложений, включая последний план», разработанный президентом США Дональдом Трампом.

Фаузи Бархум заявил, что ХАМАС по-прежнему настаивает на полном и постоянном прекращении огня в Газе, выводе оттуда израильских военных, «справедливом обмене» израильских заложников на палестинских заключенных, реконструкции территории анклава, ввозе туда гуманитарной помощи, а также на возврате палестинцев в их дома на севере сектора.

Напомним, 29 сентября Белый дом обнародовал «всеобъемлющий план» Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Документ состоит из 20 пунктов. Он предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Израиль объявил, что согласен с этим планом. Позже в ХАМАС выразили готовность освободить всех живых израильских заложников, удерживаемых в Газе, и передать тела погибших.

Вечером 6 октября в Шарм-эш-Шейхе возобновились непрямые переговоры между делегациями Израиля и ХАМАС. Посредниками на них выступают представители Египта и Катара, а США представляют специальный посланник американского президента Стивен Уиткофф и старший советник Трампа Джаред Кушнер. По данным телеканала «Аль-Кахира аль-Ихбария», консультации прошли «в позитивной атмосфере» и, как ожидается, продолжатся во вторник.

Имамоглу – битая карта. В схватку вступает Озель
Имамоглу – битая карта. В схватку вступает Озель наша корреспонденция; все еще актуально
6 октября 2025, 23:14 4912
Токаев цитирует азербайджанского поэта
Токаев цитирует азербайджанского поэта видео
16:12 2940
Орбан в Габале восхищается азербайджанскими ценностями и традициями
Орбан в Габале восхищается азербайджанскими ценностями и традициями
16:01 2718
Гимнастка Азада Атакишиева стала серебряным призером Игр СНГ
Гимнастка Азада Атакишиева стала серебряным призером Игр СНГ
15:57 736
Взрыв возле резиденции премьера Франции
Взрыв возле резиденции премьера Франции видео
15:22 1774
В Израиле вспоминают жертв 7 октября
В Израиле вспоминают жертв 7 октября
15:08 872
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз горячая тема
6 октября 2025, 23:00 4994
Украинцы зачистили Сичневое от россиян
Украинцы зачистили Сичневое от россиян видео
14:10 2683
Заявления Ильхама Алиева на саммите лидеров тюркских стран
Заявления Ильхама Алиева на саммите лидеров тюркских стран фото; видео; обновлено 13:51
13:51 5357
Азербайджан цементирует тюркский союз экономикой
Азербайджан цементирует тюркский союз экономикой главная тема; все еще актуально
6 октября 2025, 21:32 5990
Нефтяной терминал в Крыму горит уже второй день
Нефтяной терминал в Крыму горит уже второй день фото
13:07 2810

ЭТО ВАЖНО

Имамоглу – битая карта. В схватку вступает Озель
Имамоглу – битая карта. В схватку вступает Озель наша корреспонденция; все еще актуально
6 октября 2025, 23:14 4912
Токаев цитирует азербайджанского поэта
Токаев цитирует азербайджанского поэта видео
16:12 2940
Орбан в Габале восхищается азербайджанскими ценностями и традициями
Орбан в Габале восхищается азербайджанскими ценностями и традициями
16:01 2718
Гимнастка Азада Атакишиева стала серебряным призером Игр СНГ
Гимнастка Азада Атакишиева стала серебряным призером Игр СНГ
15:57 736
Взрыв возле резиденции премьера Франции
Взрыв возле резиденции премьера Франции видео
15:22 1774
В Израиле вспоминают жертв 7 октября
В Израиле вспоминают жертв 7 октября
15:08 872
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз горячая тема
6 октября 2025, 23:00 4994
Украинцы зачистили Сичневое от россиян
Украинцы зачистили Сичневое от россиян видео
14:10 2683
Заявления Ильхама Алиева на саммите лидеров тюркских стран
Заявления Ильхама Алиева на саммите лидеров тюркских стран фото; видео; обновлено 13:51
13:51 5357
Азербайджан цементирует тюркский союз экономикой
Азербайджан цементирует тюркский союз экономикой главная тема; все еще актуально
6 октября 2025, 21:32 5990
Нефтяной терминал в Крыму горит уже второй день
Нефтяной терминал в Крыму горит уже второй день фото
13:07 2810
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться