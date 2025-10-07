В Германии хотели провести марш в честь резни 7 октября

Полиция Берлина запретила запланированную на этой неделе демонстрацию сторонников ХАМАС, которая должна была пройти на Александрплац. Об этом сообщило издание Tagesspiegel. В заявке организаторов акция проходила под лозунгом Until total Liberation («До полного освобождения») и сопровождалась изображением людей в куфиях и параплана — символа нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

В тексте призыва к участию атака на Израиль, в ходе которой боевики убили более 1200 человек, называлась «мужественным восстанием» и «героическим побегом из тюрьмы под открытым небом». По информации Bild, полиция возбудила дело из-за возможного оправдания террора.

Решение о запрете демонстрации приняла берлинская служба по надзору за собраниями при полиции. Берлинские политики в основном поддержали запрет. Депутат от СДПГ Мартин Мац назвал его «правильным шагом».

«Расследования против тех, кто прославляет террор, это верный сигнал правового государства в годовщину 7 октября», — добавил он.