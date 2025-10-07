USD 1.7000
EUR 1.9886
RUB 2.0473
Подписаться на уведомления
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Новость дня
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

В Германии хотели провести марш в честь резни 7 октября

17:39 594

Полиция Берлина запретила запланированную на этой неделе демонстрацию сторонников ХАМАС, которая должна была пройти на Александрплац. Об этом сообщило издание Tagesspiegel. В заявке организаторов акция проходила под лозунгом Until total Liberation («До полного освобождения») и сопровождалась изображением людей в куфиях и параплана — символа нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

В тексте призыва к участию атака на Израиль, в ходе которой боевики убили более 1200 человек, называлась «мужественным восстанием» и «героическим побегом из тюрьмы под открытым небом». По информации Bild, полиция возбудила дело из-за возможного оправдания террора.

Решение о запрете демонстрации приняла берлинская служба по надзору за собраниями при полиции. Берлинские политики в основном поддержали запрет. Депутат от СДПГ Мартин Мац назвал его «правильным шагом».

«Расследования против тех, кто прославляет террор, это верный сигнал правового государства в годовщину 7 октября», — добавил он.

Имамоглу – битая карта. В схватку вступает Озель
Имамоглу – битая карта. В схватку вступает Озель наша корреспонденция; все еще актуально
6 октября 2025, 23:14 4912
Токаев цитирует азербайджанского поэта
Токаев цитирует азербайджанского поэта видео
16:12 2943
Орбан в Габале восхищается азербайджанскими ценностями и традициями
Орбан в Габале восхищается азербайджанскими ценностями и традициями
16:01 2718
Гимнастка Азада Атакишиева стала серебряным призером Игр СНГ
Гимнастка Азада Атакишиева стала серебряным призером Игр СНГ
15:57 736
Взрыв возле резиденции премьера Франции
Взрыв возле резиденции премьера Франции видео
15:22 1777
В Израиле вспоминают жертв 7 октября
В Израиле вспоминают жертв 7 октября
15:08 872
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз горячая тема
6 октября 2025, 23:00 4994
Украинцы зачистили Сичневое от россиян
Украинцы зачистили Сичневое от россиян видео
14:10 2684
Заявления Ильхама Алиева на саммите лидеров тюркских стран
Заявления Ильхама Алиева на саммите лидеров тюркских стран фото; видео; обновлено 13:51
13:51 5357
Азербайджан цементирует тюркский союз экономикой
Азербайджан цементирует тюркский союз экономикой главная тема; все еще актуально
6 октября 2025, 21:32 5990
Нефтяной терминал в Крыму горит уже второй день
Нефтяной терминал в Крыму горит уже второй день фото
13:07 2810

ЭТО ВАЖНО

Имамоглу – битая карта. В схватку вступает Озель
Имамоглу – битая карта. В схватку вступает Озель наша корреспонденция; все еще актуально
6 октября 2025, 23:14 4912
Токаев цитирует азербайджанского поэта
Токаев цитирует азербайджанского поэта видео
16:12 2943
Орбан в Габале восхищается азербайджанскими ценностями и традициями
Орбан в Габале восхищается азербайджанскими ценностями и традициями
16:01 2718
Гимнастка Азада Атакишиева стала серебряным призером Игр СНГ
Гимнастка Азада Атакишиева стала серебряным призером Игр СНГ
15:57 736
Взрыв возле резиденции премьера Франции
Взрыв возле резиденции премьера Франции видео
15:22 1777
В Израиле вспоминают жертв 7 октября
В Израиле вспоминают жертв 7 октября
15:08 872
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз горячая тема
6 октября 2025, 23:00 4994
Украинцы зачистили Сичневое от россиян
Украинцы зачистили Сичневое от россиян видео
14:10 2684
Заявления Ильхама Алиева на саммите лидеров тюркских стран
Заявления Ильхама Алиева на саммите лидеров тюркских стран фото; видео; обновлено 13:51
13:51 5357
Азербайджан цементирует тюркский союз экономикой
Азербайджан цементирует тюркский союз экономикой главная тема; все еще актуально
6 октября 2025, 21:32 5990
Нефтяной терминал в Крыму горит уже второй день
Нефтяной терминал в Крыму горит уже второй день фото
13:07 2810
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться