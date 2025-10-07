Турция начала масштабные учения: 92 корабля и 66 самолетов

На Черном и Эгейском морях, а также в восточной части Средиземного моря проходят учения Denizkurdu-I/2025, организованные командованием Военно-морских сил Турции. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции на своей странице в соцсети X.
«Начались учения Denizkurdu-I/2025, которые проведет командование Военно-морских сил во всех омывающих нас морях. В них примут участие 92 корабля и 66 самолетов», — говорится в сообщении ведомства.
Учения Denizkurdu-I/2025 проходят с 6 по 10 октября.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından tüm çevre denizlerimizde icra edilecek olan Denizkurdu-I/2025 Tatbikatı ⚓92 gemi, ✈️66 hava vasıtası katılımı ile bugün başladı.
Tatbikatın amaçları arasında:
Татbikatın amaçları arasında: