Турция начала масштабные учения: 92 корабля и 66 самолетов

На Черном и Эгейском морях, а также в восточной части Средиземного моря проходят учения Denizkurdu-I/2025, организованные командованием Военно-морских сил Турции. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции на своей странице в соцсети X.

«Начались учения Denizkurdu-I/2025, которые проведет командование Военно-морских сил во всех омывающих нас морях. В них примут участие 92 корабля и 66 самолетов», — говорится в сообщении ведомства.

Учения Denizkurdu-I/2025 проходят с 6 по 10 октября.