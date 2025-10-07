USD 1.7000
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Новость дня
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

Турция начала масштабные учения: 92 корабля и 66 самолетов

видео
17:49 690

На Черном и Эгейском морях, а также в восточной части Средиземного моря проходят учения Denizkurdu-I/2025, организованные командованием Военно-морских сил Турции. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции на своей странице в соцсети X.

«Начались учения Denizkurdu-I/2025, которые проведет командование Военно-морских сил во всех омывающих нас морях. В них примут участие 92 корабля и 66 самолетов», — говорится в сообщении ведомства.

Учения Denizkurdu-I/2025 проходят с 6 по 10 октября.

Имамоглу – битая карта. В схватку вступает Озель
Имамоглу – битая карта. В схватку вступает Озель наша корреспонденция; все еще актуально
6 октября 2025, 23:14 4913
Токаев цитирует азербайджанского поэта
Токаев цитирует азербайджанского поэта видео
16:12 2944
Орбан в Габале восхищается азербайджанскими ценностями и традициями
Орбан в Габале восхищается азербайджанскими ценностями и традициями
16:01 2719
Гимнастка Азада Атакишиева стала серебряным призером Игр СНГ
Гимнастка Азада Атакишиева стала серебряным призером Игр СНГ
15:57 737
Взрыв возле резиденции премьера Франции
Взрыв возле резиденции премьера Франции видео
15:22 1778
В Израиле вспоминают жертв 7 октября
В Израиле вспоминают жертв 7 октября
15:08 872
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз горячая тема
6 октября 2025, 23:00 4994
Украинцы зачистили Сичневое от россиян
Украинцы зачистили Сичневое от россиян видео
14:10 2684
Заявления Ильхама Алиева на саммите лидеров тюркских стран
Заявления Ильхама Алиева на саммите лидеров тюркских стран фото; видео; обновлено 13:51
13:51 5359
Азербайджан цементирует тюркский союз экономикой
Азербайджан цементирует тюркский союз экономикой главная тема; все еще актуально
6 октября 2025, 21:32 5990
Нефтяной терминал в Крыму горит уже второй день
Нефтяной терминал в Крыму горит уже второй день фото
13:07 2811

ЭТО ВАЖНО

