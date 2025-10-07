Музыкант и Ко кинули государство на 5 миллионов

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Расима Садыхова был оглашен приговор. Отметим, что руководитель 299 компаний, созданных с целью извлечения прибыли преступным путем, музыкант Ясин Ахмедов, обвиняется в участии в хищении государственных средств в особо крупном размере через компании, зарегистрированные на его имя.

Согласно обвинительному заключению, указанные компании уличены в проведении подозрительных операций. Выяснилось, что компании, зарегистрированные на имя Ясина Ахмедова и других лиц, с которыми он был в сговоре, переводили миллионы на определенные счета внутри страны и за ее пределами. Хотя деньги были переведены за границу якобы для покупки некоего сервисного оборудования, никаких покупок на самом деле не производилось. Единственной целью всех этих транзакций была легализация преступных доходов.

Ахмедов, до того, как стал фигурантом преступления, был музыкантом. С ним была заключена сделка, согласно которой «компании» оформлялись на его имя, за что ему обещали хорошее вознаграждение.

В июле 2024 года Управление по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре возбудило уголовное дело в отношении Я.Ахмедова по статье 179.4 УК Азербайджана (хищение, совершенное с причинением ущерба в особо крупном размере). В ходе расследования было установлено, с какими должностными лицами вели дела компании, используемые в преступных целях.

В материалы расследования включены имена лиц, которые фиктивно переводили деньги компаниям, якобы выигравшим тендеры, и присваивали их. В общей сложности из структур было выведено более 5 миллионов манатов, из которых чуть более миллиона было распределено между предпринимателями и должностными лицами, осуществлявшими переводы. Согласно приговору суда, Ясин Ахмедов был приговорен к 10 годам лишения свободы.