Во сколько французам обошлась отставка премьера?

Политический кризис, разразившийся во Франции в июне 2024 года и обострившийся после отставки премьер-министра Себастьяна Лекорню, обойдется стране в €15 млрд к концу 2025-го. Об этом сообщило AFP со ссылкой на независимую исследовательскую организацию прогнозирования OFCE.

«По данным OFCE, которая оценила последствия сложившейся неопределенности, стоимость политического кризиса с момента его начала в июне 2024 года составит к концу 2025-го 0,5 процентных пункта роста (ВВП), или €15 млрд», – говорится в материале.

Как уточнили в OFCE, в оценку расходов входят затраты на проведение досрочных выборов, компенсации кандидатам, а также выплаты пособий бывшим членам правительства.

Ранее газета Le Figaro сообщала, что отставка Себастьяна Лекорню обострила один из самых глубоких политических кризисов во Франции за последние десятилетия. Он покинул пост премьер-министра 6 октября, спустя всего 27 дней после назначения – меньше, чем кто-либо из его предшественников в период Пятой республики. С момента переизбрания Эммануэля Макрона в 2022 году пост главы правительства занимали уже пять человек.

Лекорню был назначен премьер-министром в сентябре. До этого он возглавлял министерство вооруженных сил. Ему было поручено сформировать новый кабинет после отставки Франсуа Байру, чье правительство утратило поддержку Национального собрания на фоне резкой критики антикризисной экономической политики.