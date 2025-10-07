USD 1.7000
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

Кремль: Алиев и Путин могут встретиться в Душанбе

18:19 635

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и российский лидер Владимир Путин могут провести двустороннюю встречу на полях саммита СНГ в Душанбе. Возможность такой встречи не исключил помощник главы российского государства по международным делам Юрий Ушаков.

«Обычно в ходе такого рода мероприятий двусторонние встречи, естественно, бывают. Будут как заранее согласованные, так и встречи «на ногах», или встречи, о которых лидеры договорятся по ходу проведения заседания. Это часть работы всех саммитов, одна из важных частей», – сказал Ушаков, отвечая на вопрос, запланированы ли какие-либо двусторонние беседы с участниками саммита СНГ, который состоится 10 октября в Душанбе.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, входит ли в этот список Алиев, Ушаков отметил, что это не исключено.

«С Алиевым, например, почему нет?» – сказал помощник президента РФ журналистам на брифинге.

