Эрдоган и Путин обсудили войны

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным завершение российско-украинской войны и урегулирование палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает канцелярия турецкого лидера.

«Наш президент провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Были обсуждены двусторонние отношения Турции и России, региональные и глобальные проблемы. Эрдоган заявил, что Турция работает над обеспечением прекращения огня в секторе Газа и доставкой гуманитарной помощи в регион», – говорится в сообщении.

Турецкий президент в ходе разговора акцентировал внимание на развитии дипломатических инициатив, чтобы «гарантировать завершение российско-украинской войны справедливым и прочным миром». Эрдоган добавил, что Анкара продолжит работать на благо мира.

Кроме того, как указала канцелярия, в ходе разговора турецкий лидер поздравил президента России с днем рождения.