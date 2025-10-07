USD 1.7000
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

Эрдоган и Путин обсудили войны

18:36

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным завершение российско-украинской войны и урегулирование палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает канцелярия турецкого лидера.

«Наш президент провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Были обсуждены двусторонние отношения Турции и России, региональные и глобальные проблемы. Эрдоган заявил, что Турция работает над обеспечением прекращения огня в секторе Газа и доставкой гуманитарной помощи в регион», – говорится в сообщении.

Турецкий президент в ходе разговора акцентировал внимание на развитии дипломатических инициатив, чтобы «гарантировать завершение российско-украинской войны справедливым и прочным миром». Эрдоган добавил, что Анкара продолжит работать на благо мира.

Кроме того, как указала канцелярия, в ходе разговора турецкий лидер поздравил президента России с днем рождения.

Трамп о мире: Украина сложнее Палестины
Трамп о мире: Украина сложнее Палестины
21:10
Под Макроном зашаталось кресло
Под Макроном зашаталось кресло обновлено 19:13
19:13
Игры СНГ: три золота борцов подняли Азербайджан на 2-е место
Игры СНГ: три золота борцов подняли Азербайджан на 2-е место
20:00
Тюркские страны скрепляют союз оборонкой и культурой
Тюркские страны скрепляют союз оборонкой и культурой
18:48
Имамоглу – битая карта. В схватку вступает Озель
Имамоглу – битая карта. В схватку вступает Озель наша корреспонденция; все еще актуально
6 октября 2025, 23:14
Токаев цитирует азербайджанского поэта
Токаев цитирует азербайджанского поэта видео
16:12
Орбан в Габале восхищается азербайджанскими ценностями и традициями
Орбан в Габале восхищается азербайджанскими ценностями и традициями
16:01
Гимнастка Азада Атакишиева стала серебряным призером Игр СНГ
Гимнастка Азада Атакишиева стала серебряным призером Игр СНГ
15:57
Взрыв возле резиденции премьера Франции
Взрыв возле резиденции премьера Франции видео
15:22
В Израиле вспоминают жертв 7 октября
В Израиле вспоминают жертв 7 октября
15:08
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз горячая тема
6 октября 2025, 23:00

