Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Новость дня
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

Организация медобслуживания на освобожденных территориях

18:39

В Министерстве здравоохранения состоялось очередное заседание Рабочей группы по организации медицинского обслуживания на освобожденных от оккупации территориях.

Рабочая группа создана соответствующим приказом министра здравоохранения во исполнение поручений президента Ильхама Алиева в рамках «II Государственной программы Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики» и «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2027–2030 годы».

На заседании под председательством министра здравоохранения Теймура Мусаева с участием представителей соответствующих государственных структур обсуждались вопросы организации медицинского обслуживания в рамках «I Государственной программы Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики» и текущая ситуация.

Помимо этого, обсуждены общие подходы к обеспечению качества и доступности медицинских услуг для населения, проживающего на освобожденных территориях, созданию инфраструктуры здравоохранения, оснащению ее современным оборудованием, и подготовке кадров, а также состоялись плодотворные дискуссии, направленные на выработку единой стратегии.

Кроме того, состоялись обсуждения по вопросам планирования, стратегических целей и мероприятий медицинских служб по оказанию населению комплексных, доступных и качественных медицинских услуг в соответствии с расселением на освобожденных территориях в рамках «II Государственной программы Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики», определены дальнейшие шаги и даны соответствующие поручения.

Трамп о мире: Украина сложнее Палестины
Трамп о мире: Украина сложнее Палестины
21:10 346
Под Макроном зашаталось кресло
Под Макроном зашаталось кресло обновлено 19:13
19:13 2623
Игры СНГ: три золота борцов подняли Азербайджан на 2-е место
Игры СНГ: три золота борцов подняли Азербайджан на 2-е место
20:00 1040
Тюркские страны скрепляют союз оборонкой и культурой
Тюркские страны скрепляют союз оборонкой и культурой
18:48 1842
Имамоглу – битая карта. В схватку вступает Озель
Имамоглу – битая карта. В схватку вступает Озель наша корреспонденция; все еще актуально
6 октября 2025, 23:14 5262
Токаев цитирует азербайджанского поэта
Токаев цитирует азербайджанского поэта видео
16:12 4768
Орбан в Габале восхищается азербайджанскими ценностями и традициями
Орбан в Габале восхищается азербайджанскими ценностями и традициями
16:01 4122
Гимнастка Азада Атакишиева стала серебряным призером Игр СНГ
Гимнастка Азада Атакишиева стала серебряным призером Игр СНГ
15:57 1011
Взрыв возле резиденции премьера Франции
Взрыв возле резиденции премьера Франции видео
15:22 2284
В Израиле вспоминают жертв 7 октября
В Израиле вспоминают жертв 7 октября
15:08 1096
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз горячая тема
6 октября 2025, 23:00 5218

