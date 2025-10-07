Организация медобслуживания на освобожденных территориях

Рабочая группа создана соответствующим приказом министра здравоохранения во исполнение поручений президента Ильхама Алиева в рамках «II Государственной программы Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики» и «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2027–2030 годы».

В Министерстве здравоохранения состоялось очередное заседание Рабочей группы по организации медицинского обслуживания на освобожденных от оккупации территориях.

На заседании под председательством министра здравоохранения Теймура Мусаева с участием представителей соответствующих государственных структур обсуждались вопросы организации медицинского обслуживания в рамках «I Государственной программы Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики» и текущая ситуация.

Помимо этого, обсуждены общие подходы к обеспечению качества и доступности медицинских услуг для населения, проживающего на освобожденных территориях, созданию инфраструктуры здравоохранения, оснащению ее современным оборудованием, и подготовке кадров, а также состоялись плодотворные дискуссии, направленные на выработку единой стратегии.