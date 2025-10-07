Тюркские страны скрепляют союз оборонкой и культурой

Страны Организации тюркских государств (ОТГ) намерены продолжить развитие сотрудничества в сферах безопасности, а также в военной и оборонной промышленности. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Признано целесообразным продолжение консультаций по безопасности между нашими странами, расширение сотрудничества в области военной и оборонной промышленности в рамках 12-го Саммита Совета глав государств Организации тюркских государств», – отметил Байрамов в заявлении для прессы на саммите Совета глав государств ОТГ.

Он подчеркнул, что президент Азербайджана Ильхам Алиев, учитывая широкий уровень взаимодействия в оборонной сфере, предложил в 2026 году провести на территории республики совместные военные учения стран-членов организации.

Глава внешнеполитического ведомства также обратил внимание на экономическое сотрудничество, которое определено одним из главных приоритетов ОТГ. По его словам, поддержка была оказана инициативам в области искусственного интеллекта, космических технологий и цифровой трансформации. Особое внимание уделяется развитию сотрудничества в сфере культуры и туризма.

«Шекинский фестиваль ремесел 2026 года был признан инициативой, способствующей культурной интеграции. С целью укрепления связей между народами поддерживается совместная деятельность в области диаспоры, образования, молодежи, медиа и культуры. Высокую оценку получили Шушинский Глобальный медиафорум и другие инициативы», – добавил Байрамов.

Министр отметил, что рекомендовано провести мероприятия, приуроченные к 100-летию Бакинского тюркологического съезда 1926 года и принятию на нем латинского алфавита.

«Среди документов, принятых на саммите, – ряд практических решений, направленных на укрепление институциональных основ тюркского мира и совершенствование механизмов сотрудничества, а также регулирование бюджетных вопросов. Особо выделяются решения о создании формата ОТГ-class, развитии и укреплении Международной организации тюркской культуры, а также о присвоении Туркменистану статуса наблюдателя в Тюркской академии и Фонде тюркской культуры и наследия», – подчеркнул Байрамов.