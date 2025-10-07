Турция инвестирует миллиарды в Карабах

Турция инвестирует $5 млрд в восстановление Карабах ского региона Азербайджана. Об этом АПА заявил турецкий министр торговли Омер Болат.

По словам министра, турецкие компании играют активную роль в реализации инфраструктурных и строительных проектов на освобожденных территориях Азербайджана. Эти инициативы существенно способствуют восстановлению региона и развитию его экономики, отметил он.

При этом Болат подчеркнул, что реализуемые проекты охватывают широкий спектр направлений — от строительства дорог и объектов инфраструктуры до возведения жилых и социальных зданий, что обеспечивает устойчивое развитие Карабаха.

Напомним, во вторник в Габале прошел 12-й саммит Организации тюркских государств.