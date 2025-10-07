USD 1.7000
EUR 1.9886
RUB 2.0473
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

Турция инвестирует миллиарды в Карабах

18:56 2248

Турция инвестирует $5 млрд в восстановление Карабахского региона Азербайджана. Об этом АПА заявил турецкий министр торговли Омер Болат.

По словам министра, турецкие компании играют активную роль в реализации инфраструктурных и строительных проектов на освобожденных территориях Азербайджана. Эти инициативы существенно способствуют восстановлению региона и развитию его экономики, отметил он.

При этом Болат подчеркнул, что реализуемые проекты охватывают широкий спектр направлений — от строительства дорог и объектов инфраструктуры до возведения жилых и социальных зданий, что обеспечивает устойчивое развитие Карабаха.

Напомним, во вторник в Габале прошел 12-й саммит Организации тюркских государств.

Трамп о мире: Украина сложнее Палестины
Трамп о мире: Украина сложнее Палестины
21:10 350
Под Макроном зашаталось кресло
Под Макроном зашаталось кресло обновлено 19:13
19:13 2625
Игры СНГ: три золота борцов подняли Азербайджан на 2-е место
Игры СНГ: три золота борцов подняли Азербайджан на 2-е место
20:00 1043
Тюркские страны скрепляют союз оборонкой и культурой
Тюркские страны скрепляют союз оборонкой и культурой
18:48 1845
Имамоглу – битая карта. В схватку вступает Озель
Имамоглу – битая карта. В схватку вступает Озель наша корреспонденция; все еще актуально
6 октября 2025, 23:14 5262
Токаев цитирует азербайджанского поэта
Токаев цитирует азербайджанского поэта видео
16:12 4769
Орбан в Габале восхищается азербайджанскими ценностями и традициями
Орбан в Габале восхищается азербайджанскими ценностями и традициями
16:01 4124
Гимнастка Азада Атакишиева стала серебряным призером Игр СНГ
Гимнастка Азада Атакишиева стала серебряным призером Игр СНГ
15:57 1012
Взрыв возле резиденции премьера Франции
Взрыв возле резиденции премьера Франции видео
15:22 2284
В Израиле вспоминают жертв 7 октября
В Израиле вспоминают жертв 7 октября
15:08 1096
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз горячая тема
6 октября 2025, 23:00 5218

