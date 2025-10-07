Военспецы Азербайджана и Грузии обсудили искусственный интеллект

Военные специалисты в области связи и информационных технологий Азербайджана и Грузии обсудили в Баку построение серверной инфраструктуры и внедрение искусственного интеллекта. Об этом сообщает Министерство обороны АР.
В рамках рабочей встречи в Управлении международного военного сотрудничества Минобороны Азербайджана специалисты провели обмен мнениями по вопросам систем связи, информационных технологий, построения серверной инфраструктуры и внедрения искусственного интеллекта.
Специалисты также обсудили ряд других вопросов двустороннего сотрудничества. Были даны ответы на вопросы, представляющие взаимный интерес.