ЕС и арабские страны против ракет Ирана

Страны Персидского залива и Европейский союз призвали Иран прекратить разработку и производство баллистических ракет и беспилотников, а также возобновить полноценное сотрудничество с МАГАТЭ. Об этом говорится в заявлении по итогам заседания глав МИД стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и ЕС.

В заявлении подчеркивается, что иранские программы по разработке ракет и БПЛА рассматриваются как угроза международному миру и безопасности. Страны Персидского залива и Европейский союз призвали Тегеран к политике деэскалации и снижению напряженности в регионе.

В ответ официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи охарактеризовал этот призыв как «интервенционистский и безосновательный», отметив, что европейские страны не вправе вмешиваться в вопросы, касающиеся национальной обороны его страны.