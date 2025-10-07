USD 1.7000
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

ЕС и арабские страны против ракет Ирана

20:00 711

Страны Персидского залива и Европейский союз призвали Иран прекратить разработку и производство баллистических ракет и беспилотников, а также возобновить полноценное сотрудничество с МАГАТЭ. Об этом говорится в заявлении по итогам заседания глав МИД стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и ЕС.

В заявлении подчеркивается, что иранские программы по разработке ракет и БПЛА рассматриваются как угроза международному миру и безопасности. Страны Персидского залива и Европейский союз призвали Тегеран к политике деэскалации и снижению напряженности в регионе.

В ответ официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи охарактеризовал этот призыв как «интервенционистский и безосновательный», отметив, что европейские страны не вправе вмешиваться в вопросы, касающиеся национальной обороны его страны.

Трамп о мире: Украина сложнее Палестины
Трамп о мире: Украина сложнее Палестины
21:10 351
Под Макроном зашаталось кресло
Под Макроном зашаталось кресло обновлено 19:13
19:13 2628
Игры СНГ: три золота борцов подняли Азербайджан на 2-е место
Игры СНГ: три золота борцов подняли Азербайджан на 2-е место
20:00 1043
Тюркские страны скрепляют союз оборонкой и культурой
Тюркские страны скрепляют союз оборонкой и культурой
18:48 1845
Имамоглу – битая карта. В схватку вступает Озель
Имамоглу – битая карта. В схватку вступает Озель наша корреспонденция; все еще актуально
6 октября 2025, 23:14 5262
Токаев цитирует азербайджанского поэта
Токаев цитирует азербайджанского поэта видео
16:12 4770
Орбан в Габале восхищается азербайджанскими ценностями и традициями
Орбан в Габале восхищается азербайджанскими ценностями и традициями
16:01 4124
Гимнастка Азада Атакишиева стала серебряным призером Игр СНГ
Гимнастка Азада Атакишиева стала серебряным призером Игр СНГ
15:57 1014
Взрыв возле резиденции премьера Франции
Взрыв возле резиденции премьера Франции видео
15:22 2285
В Израиле вспоминают жертв 7 октября
В Израиле вспоминают жертв 7 октября
15:08 1097
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз
Шансы у Трампа на «Нобеля»: не в этот раз горячая тема
6 октября 2025, 23:00 5218

