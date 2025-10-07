Игры СНГ: три золота борцов подняли Азербайджан на 2-е место

Сегодня, в предпоследний день III Игр стран СНГ, прошли соревнования по греко-римской борьбе.
Золотые медали Азербайджану принесли Эльшад Аббасов (51 кг), Али Назаров (60 кг) и Ислам Султанов (71 кг). Также в активе нашей команды два серебра и одна бронза.
Благодаря этим трем победам, а также золоту, завоеванному сегодня утром сборной Азербайджана по човгану, в общекомандном зачете Игр Азербайджан опередил Беларусь и поднялся на 2-е место. 33 золотых медалей у наших спортсменов, 32 - у белорусов. Судьба 2-го места решится завтра, в заключительный день соревнований, когда будут разыграны шесть комплектов наград в художественной гимнастике.